"뺨 때려 고막 찢어져" 85년생 학폭 여배우 폭로 나왔다…차예련 측 '사실무근' 반박

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배우 차예련이 온라인을 중심으로 제기된 학교폭력 가해 의혹에 대해 "사실무근"이라며 강력하게 부인했다.지난 29일 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭가해자 제발 활동 좀 그만해 주길'이라는 제목의 폭로글이 올라왔다. 작성자 A씨는 과거 중계중학교 재학 시절 C배우가 유명한 일진 출신이었으며 수시로 괴롭힘을 가했다고 주장했다.A씨는 폭로글을 통해 C배우가 학교 근처 건물 복도 등으로 불러내 뺨 위주로 악랄하게 폭행해 뺨이 퉁퉁 부어오르고 고막이 찢어지는 상해를 입었다고 전했다. 또한 쉬는 시간마다 찾아와 폭언을 퍼붓고, 체육복이나 교과서를 강제로 빌려 간 뒤 돌려주지 않았으며, 소풍날 정장에 하이힐을 신고 와 신발을 강제로 바꿔 신자고 요구하는 등 지속적인 괴롭힘이 이어졌다고 구체적인 피해 상황을 나열했다.이어 피해를 주장하는 A씨는 "나는 정신적으로 여전히 너무 힘이 든다. 그 애 때문에 아직까지도 정신건강의학과에 다니며 약을 먹고 우울증과 불안증세를 안고 살아간다"며 "피해자인 난 트라우마에 시달려 살아가고, 가해자는 아무렇지 않게 대중에게 사랑받으며 살아가는 모습이 피가 마른다"라고 호소했다.그러면서 "TV나 유튜브 등에 웃으며 나오거나, 좋은 아내, 좋은 엄마, 요리 잘하는 배우, 건강한 캐릭터로 소비되는 것을 보면 난 고통을 느낀다"며 C배우의 진심 어린 사과와 모든 방송·유튜브 활동 중단을 요구했다.해당 글에 가해자의 실명은 명시되지 않았으나 '중계중학교 졸업 출신 1985년생 배우'라는 단서가 제시되면서 온라인상에서는 차예련이 가해자로 지목되는 추측성 글이 급격히 확산했다.이와 관련해 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트 측은 "확인 결과 (해당 의혹은) 사실무근"이라며 관련 주장을 전면 부인했다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)