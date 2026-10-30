GS건설도 해킹 피해…일부 아파트 입주민 개인정보 유출

외부 해킹 공격으로 GS건설이 지은 일부 아파트 입주민들의 개인정보가 유출된 것으로 확인됐습니다.



GS건설은 오늘(30일) 오후 고객들에게 보낸 안내문에서 "아파트 커뮤니티 시설 예약 관리 시스템에 대한 외부 비인가 접근으로 개인정보 유출 사실을 확인했다"고 밝혔습니다.



해킹이 발생한 시점은 지난 28일 오후 10시 15분쯤으로 확인됐습니다.



유출됐을 가능성이 있는 정보는 해당 시스템을 이용하는 입주민들의 이름과 닉네임, 생년월일, 휴대전화번호, 성별, 이메일, 주소 등입니다.



여기에 회원번호와 거주 유형, 비밀번호, 관리자 ID, 세대주 여부도 포함됩니다.



회원 가입 일시와 최종 로그인 인터넷 주소(IP), RF카드번호 등도 유출됐을 가능성이 있습니다.



GS건설은 현재 어느 아파트가 해킹 피해를 입었는지 조사하고 있습니다.



정확한 피해 규모와 고객별 개인정보 유출 여부, 유출 범위도 확인하고 있습니다.



(사진=연합뉴스)