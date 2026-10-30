오세훈 측 "특검 상고, 같은 주장 반복한다고 없던 증거 안 생겨"

▲ 오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판 뒤 무죄 판결과 관련해 입장을 밝히고 있다.
민중기 특별검사팀이 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 사건 항소심 무죄 판결에 불복해 대법원에 상고한 데 대해 오 시장 측은 "논리가 갈수록 빈약해진다"고 비판했습니다.
이종현 서울시 민생소통특보는 '이미 예견된 상고, 같은 주장을 반복한다고 없던 증거가 생기지는 않습니다'라는 제목의 입장문을 내고 이처럼 강조했습니다.
이종현 특보는 "김한정 씨와 명태균의 통화 녹음에서 명태균이 오 시장을 두고 '그 사람 몰라예'라고 말하는 순간, 특검이 제기한 공소사실의 논리가 무너졌다"며 "특검의 상고 이유 역시 1, 2심 내내 이어온 논리에서 벗어나지 못했다"고 짚었습니다.
이 특보는 "특검은 객관적 증거와 진술로 이미 배척된 주장을 고장 난 레코드판처럼 되풀이하고 있다"며 "1월 22일의 부재중 전화, 캠프 관계자의 메시지, 1000만 원 송금은 모두 2심 재판부가 하나하나 따져본 뒤 판단한 것들"이라고 말했습니다.
이어 "2심 재판부가 무죄를 선고하며 하나하나 제시한 그 근거는, 명태균이 의뢰 전화를 받았다는 시각보다 여론조사 작업이 먼저 시작됐고, 그 통화를 옆에서 들었어야 할 동승자는 오 시장의 목소리를 들은 기억이 없다고 했으며, 여론조사 결과의 대부분은 오 시장이 아닌 당시 당 지도부 쪽으로 건너갔다는 점 등 차고 넘친다"고 설명했습니다.
그러면서 "오 시장은 흔들림 없이 시정에 전념해 시민 여러분이 안심하도록 하겠다"고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
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