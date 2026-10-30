대전 타이어 판매점 불에 시커먼 연기…4시간 반 만에 진화

▲ 30일 오전 10시 2분쯤 대전 서구 갈마동의 한 타이어 판매점에서 불이 나 소방당국이 진압하고 있다.

대전의 한 타이어 판매점에서 발생한 큰불이 4시간 31분 만에 모두 꺼졌습니다.오늘(30일) 오전 10시 2분쯤 대전 서구 갈마동의 한 타이어 판매점에서 불이 나 오후 2시 33분쯤 완전히 진화됐습니다.소방당국은 화재 당시 150건가량의 신고를 받고 출동했습니다.이어 18분 만인 오전 10시 20분쯤 관할 소방서의 인력과 장비를 모두 동원하는 대응 1단계를 발령했습니다.헬기 2대 등 장비 98대와 인력 238명을 투입해 화재 진압과 방수 작업을 벌였습니다.또 교통 통제와 주민 대피 등을 도왔습니다.판매점 내부에 타이어 등 가연물이 많아 불은 빠르게 번졌습니다.이 과정에서 지상 6층 규모의 옆 건물과 뒤편 주택 일부에도 불이 옮겨붙었습니다.소방당국은 헬기를 동원한 방수 작업으로 불길이 더 번지는 것을 막았습니다.오후 1시 30분쯤 큰 불길을 잡는 초진에 성공한 뒤 대응 단계를 해제하고 건물 내부에 남은 잔불을 정리했습니다.불이 난 타이어 판매점은 당시 영업 중이었지만 직원들은 화재 사실을 알아차리고 미리 대피했습니다.대전소방본부는 현재까지 단순 연기 흡입으로 귀가한 2명을 제외하고 인명 피해는 없는 것으로 파악했습니다.최영훈 대전둔산소방서 119재난대응과장은 낮 12시쯤 진행한 현장 브리핑에서 "타이어 판매점과 함께 불이 옮겨붙은 옆 건물 역시 자동차 부품을 취급하는 곳으로 가연물이 많아 불이 급속도로 번졌다"고 밝혔습니다.이어 "뒤편 주택가로도 일부 연소가 확대됐지만 현재까지 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 파악 중"이라고 설명했습니다.또 "연락이 닿지 않거나, 실종된 것으로 추정되는 주민도 현재까지는 접수된 인원이 없다"고 덧붙였습니다.이번 화재로 연면적 565.04㎡ 규모의 타이어 판매점이 모두 탔습니다.인접한 연면적 610.11㎡ 규모의 건물 상당 부분과 주택 일부도 불에 탄 것으로 파악됐습니다.경찰과 소방당국은 합동감식 등을 통해 정확한 화재 원인과 피해 규모, 추가 인명 피해 여부 등을 조사할 방침입니다.화재 현장 인근 주민들은 생업을 멈추고 소방당국의 진압 작업을 지켜보며 연신 가슴을 쓸어내렸습니다.미처 마스크를 착용하지 못한 주민들은 매캐한 연기에 코와 입을 막은 채 빠르게 거리를 지나가기도 했습니다.일부 주민들은 초기 진화에 서둘렀다면 불이 이렇게 빠르게 번지지 않았을 것이라며 소방당국의 대응에 아쉬움을 드러냈습니다.화재 현장 인근에서 카센터를 운영하는 조 모(57) 씨는 "연기가 한참 올라오고 나서야 소방차가 들어오기 시작했다"고 말했습니다.이어 "둔산소방서가 코앞인데, 차로 1∼2분이면 도착할 만큼 가까운 곳인데도 초기 진압에 시간을 지체한 것 같아서 아쉽다"고 전했습니다.이에 대해 최영훈 대전둔산소방서 119재난대응과장은 "최초 신고를 받고 바로 출동 후 대응 1단계를 발령 후 관할 소방서 모든 장비와 인력이 투입돼 화재 진압과 인명 대피에 나섰다"고 설명했습니다.또 "가연물이 많아 순식간에 연기가 확산했던 것으로 보인다"고 밝혔습니다.대전시는 오전 10시 29분 재난문자를 통해 화재 사실을 알리고 주민들에게 안전을 당부했습니다.(사진=연합뉴스)