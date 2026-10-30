제주 태어난 미미X제주 사는 유리X제주 살고 싶은 김숙…'카름스테이', 예측불허 케미

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제주에서 태어난 오마이걸 미미, 제주에서 살고 있는 소녀시대 유리, 제주에서 살고 싶은 개그우먼 김숙까지. 제주와 각기 다른 인연을 가진 세 여자가 제주의 숨겨진 매력을 찾아 특별한 여행을 떠난다.SBS는 파일럿 예능 프로그램 '카름스테이 - She Go 가렴'의 예고편을 공개하며 세 사람의 유쾌하고 예측불허한 제주 마을 여행을 예고했다. '카름스테이 - She Go 가렴'은 유명 관광지를 벗어나 제주의 작은 마을을 뜻하는 옛말 '카름'에 머물며 제주도민처럼 살아보는 마을 여행기다.공개된 예고편에서는 시작부터 반전 상황이 펼쳐져 웃음을 자아냈다. 제주에서 태어난 미미가 "어디에 살았는지 기억나지 않는다. 제주에 대해 아무것도 모른다"고 폭탄 고백을 던진 것. 제주 출생 미미에게 기대를 걸었던 유리와 김숙은 당황스러움을 감추지 못해 웃음을 자아냈다.하지만 세 사람은 곧 해안도로 드라이브를 즐기고, 해녀들이 채집한 해물로 만든 라면을 먹거나 노을 아래에서 말을 타는 등 제주 마을 속 삶의 낭만을 가득 담아냈다. 이어 숲속에서 자연의 소리를 채집하고 말 위에 안장 없이 누워보는 등 연신 "너무 좋다"를 외치며 힐링의 시간을 가졌다.꾸밈없고 털털한 유리, 유쾌한 김숙, 엉뚱한 매력의 미미가 만들어내는 케미스트리는 제주의 숨은 풍경과 어우러져 따뜻한 공감을 선사할 예정이다.SBS '카름스테이 - She Go 가렴'은 오는 11월 1일 일요일 오전 10시 55분에 방송되며, 방송 당일 넷플릭스에서도 함께 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)