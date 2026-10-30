뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미국 기술주 급락에 반도체주 '우수수'…삼전·닉스 3∼7%↓

이성훈 기자
작성 2026.10.30 15:45 수정 2026.10.30 16:03 조회수
미국 기술주 급락에 반도체주 '우수수'…삼전·닉스 3∼7%↓
▲ 코스피가 미국 기술주가 급락한 여파로 3% 넘게 하락한 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다.

반도체주가 미국 증시에서 알파벳 등 기술주가 급락한 영향에 큰 폭으로 하락했습니다.

한국거래소에 따르면 오늘(30일) 삼성전자는 전 거래일 대비 3.02% 내린 22만 5천 원에 정규장을 마쳤습니다.

내내 약세를 면치 못했던 삼성전자는 한 때 6.68% 하락한 21만 6천500원까지 주가가 내려가기도 했습니다.

우선주인 삼성전자우는 5.33% 하락한 17만 4천100원에 거래를 마쳤습니다.

전날 삼성전자 대비 견조한 흐름을 보였던 SK하이닉스의 낙폭은 더 컸습니다.

SK하이닉스는 전장보다 7.08% 하락한 141만 8천 원에 거래를 마쳤습니다.

장 중 9.50%까지 급락해 138만 1천 원까지 주가가 주저앉기도 했습니다.

관련주인 SK스퀘어(-5.88%), 삼성생명(-2.70%), 삼성물산(-3.55%) 등도 내렸습니다.

외국인 투자자는 SK하이닉스는 4천290억 원, 삼성전자는 2천134억 원, 삼성전자우는 1천327억 원씩 순매도했습니다.

반도체 대형주 하락에 코스닥 시장에서도 소부장(소재·부품·장비)주도 약세였습니다.

주성엔지니어링(-6.78%), 이오테크닉스(-6.39%), 심텍(-8.02%), 원익IPS(-7.72%) 등이 큰 폭으로 내렸습니다.

코스피 시장과 코스닥 시장에서 시가총액 비중이 큰 주요 반도체주가 하락하면서 지수도 우하향했습니다.

이날 코스피와 코스닥 지수는 전 거래일 대비 각각 3.48%, 3.83% 내렸습니다.

이는 간밤 뉴욕 증시에서 AI 투자에 대한 우려가 재차 제기되면서 기술주가 큰 폭으로 하락한 영향으로 보입니다.

특히 구글 모회사 알파벳의 매출이 시장 예상치를 밑돌고 AI 관련 현금 소진 속도가 가파르게 늘어난 것으로 나타나면서 이러한 우려에 다시 불을 붙였습니다.

이에 알파벳의 주가는 12.64% 급락했고 마이크론 테크놀로지는 4.98%, AMD 2.08%, SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)는 1.58%씩 내렸습니다.

이 여파로 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.38% 내렸고 필라델피아 반도체 지수도 1.42% 하락했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지