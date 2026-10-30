바이낸스, 8.4조 원 해킹…TRM랩스 "북한 배후"

▲ 가상화폐 거래소 바이낸스

세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스가 해킹으로 63억 달러(약 8조 4천억 원) 규모의 피해를 입은 것으로 추정된다고 밝혔습니다.바이낸스는 현지시간 29일 "초기 조사 결과 공격자가 DevOps 엔지니어의 침해된 노트북을 통해 서비스 컨테이너에 접근하고 승인되지 않은 출금 거래를 제출했을 가능성을 시사한다"고 밝혔습니다.이어 "추정 피해 규모는 약 63억 달러"라고 밝혔습니다.바이낸스는 블록체인 업계 파트너들과 협력해 영향을 받은 자산을 동결했으며 현재까지 온체인에서 동결된 금액은 약 30억 달러라고 덧붙였습니다.그러면서 "모든 손실은 보험기금(SAUF)과 회사 자금으로 보전할 예정이며 사용자 자금은 안전하다"고 덧붙였습니다.바이낸스는 보안 점검을 진행하는 동안 입출금을 중단하고, 영향을 받은 주소의 권한을 취소했다고 설명했습니다.블록체인 정보업체 TRM 랩스는 북한이 이번 탈취 사건의 배후라며 사상 최대 규모의 가상화폐 탈취 사건이라고 말했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.파올로 아르도이노 테더 최고경영자(CEO)는 X를 통해 "15억 달러 이상의 테더를 동결했다"고 밝혔고 제러미 올래어 서클 CEO도 "바이낸스의 취약점을 악용했다는 보고에 따라 8억 달러 규모의 코인을 동결했다"고 말했습니다.앞서 가상화폐 분석업체 글래스노드는 이번 해킹으로 약 53억 달러(약 7조 1천억 원) 상당의 자산이 인출됐다고 인베스팅닷컴이 보도한 바 있습니다.자산별로는 테더(USDT) 16억 6천만 달러 상당, 비트코인 1만 7천985개(약 14억 5천만 달러 상당), 서클(USDC) 7억 6천300만 달러 상당이라고 글래스노드는 설명했습니다.비트코인은 이날 4% 안팎 급락해 최근 한 달 새 가장 낮은 1개당 7만 8천516달러까지 떨어졌습니다.블룸버그 인텔리전스의 젠슨 세이파트는 "온라인 지갑인 핫월렛이 털리는 일은 가상화폐 시장에서 새로운 일이 아니지만 세계 최대 거래소에서 발생한 규모를 보면 매우 심각하다"며 최근 잇따라 발생한 보안 사고를 우려했습니다.특히 이번 사태는 30일 110억 달러 규모의 옵션 만기를 앞둔 데다 미국 중간선거에서 민주당이 승리해 가상화폐 산업에 대한 규제를 강화할 가능성이 제기되는 시기에 발생해 시장의 변동성을 더욱 키우고 있습니다.가상화폐 헤지펀드 서드아이의 티안 젱 최고경영자는 블룸버그에 "끊임없이 이어지는 해킹은 가상화폐 업계에 치명타"라며 "2주마다 새로운 인공지능(AI) 모델이 나오는 때 이러한 취약점 노출이 잇따르는 것은 매우 위험하다"고 경고했습니다.(사진=게티이미지)