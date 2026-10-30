간병하던 형 살해하고 극단적 선택 시도…징역 10년

▲ 수원법원종합청사

오랜 기간 병간호해 온 쌍둥이 형을 살해한 혐의로 구속기소 된 50대가 중형을 선고받았습니다.오늘(30일) 수원지법 제11형사부(송병훈 부장판사)는 살인 혐의로 구속기소된 50대 남성 A 씨에게 징역 10년을 선고했습니다.재판부는 인간의 생명은 무엇과도 바꿀 수 없는 존귀한 가치라며 이를 침해하는 범죄는 어떤 방법으로도 그 결과를 회복할 수 없어 용납되지 않는다고 밝혔습니다.이어 피고인은 상대방에게 고통을 주는 잔혹한 방법으로 범행을 저질렀고 피해자가 믿고 의지하던 쌍둥이 동생으로부터 범행을 당한 만큼 그 책임이 무겁다고 판시했습니다.다만 피고인은 장애가 있는 형을 실질적으로 부양하는 과정에서 평소 앓던 정신질환으로 인해 합리적인 판단을 하기 어려운 상태였던 것으로 보인다고 양형 이유를 설명했습니다.A 씨는 지난 5월 22일 오전 3시 30분쯤 오산시의 한 빌라에서 잠들어 있던 쌍둥이 형 B 씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 뇌전증 등을 앓는 B 씨를 위해 거처를 마련해주고 오랜 기간 경제적 지원과 병간호를 도맡아 온 것으로 파악됐습니다.그는 범행 직후 극단적 선택을 시도해 의식을 잃은 채 발견됐으며 수사 과정에서 우울증으로 극단적 선택을 마음먹은 상태에서 내가 죽으면 형을 돌봐줄 사람이 없다는 생각이 들어 범행했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.A 씨 측은 이후 재판 과정에서 수면제 등 약물 복용에 따른 부작용으로 일종의 블랙아웃 상태에서 범행을 저질렀다고 주장했습니다.공소청은 A 씨에 대해 징역 18년을 구형한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)