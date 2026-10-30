[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 권익현 부안군수
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● 네트워크 톡톡
권익현 / 부안군수
Q. 부안군수 최초 '3선'…부안 매력은?
Q. 부안군 주요 특징과 자랑거리는?
Q. 영화 '변산' 배경지 부안…'붉은노을축제' 기간은?
Q. 국민과 소득 나누는 '신바람 햇빛소득'?
Q. 부안역 '철도망 구축' 발전 전략은?
Q. '새만금 RE100 국가산단' 유치 가능성은?
Q. '고향사랑기부금' 지역사회 활용처는?
Q. 최초 '3선' 부안군수, 군민에게 기억되고 싶은 모습은?
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[네트워크톡톡] 권익현 부안군수 "해상풍력 소득 주민과 나누는 '부안형 기본소득' 추진…특산품 '곰소소금' 세계 어업유산으로"
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