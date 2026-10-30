[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● 청와대 국감 '파행'
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"증인 채택은 여야 합의로 이뤄지는 것"
"이 대통령 SNS 중단 요구는 과해"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"민주, 김현지 실장 보호하고 있는 것"
"이 대통령 SNS 중독은 고집"
양만희 / SBS 논설위원
"국감 예상 범주 안에서 진행…여야 간 암묵적 약속"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 청와대 국감서 '정면 충돌'…'김태규-김현지' 논쟁
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