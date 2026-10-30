[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● 오세훈 역할 확대?
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"비상계엄 당일 대법원 행적 조사 필요"
"대통령 유죄 취지 파기환송심 절차 규명 필요"
"내란 재판 지연되는 의혹 조사 필요"
"정치인 오세훈으로선 지금이 정점 같아"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"오세훈, 차기 정치 행보 위한 기반 만들어져"
"오세훈, 보수 통합의 중심이자 한 축 될 가능성도"
양만희 / SBS 논설위원
"대법원 판결 내년 1월 말쯤 나올 듯"
"오세훈, 대법원 선고 전까지 관망할 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 보수 야권, '2심 무죄' 오세훈에 새 역할 기대?
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