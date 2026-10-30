[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● 장동혁, 보수결집 행보
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"장동혁, 조기 전대 대비 지지층 다지기 집중"
"오세훈 사퇴시켜야 부정선거·재선거 주장 성립"
"장동혁, 부정선거 실제 믿는 듯"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"장동혁, '올공' 기반 리더십 유지해 와"
"장동혁, 박정희 생가 방명록에 전대 출마 의지 피력한 듯"
"장동혁, 부정선거 주장은 자가당착"
양만희 / SBS 논설위원
"장동혁, 공개 검증 후 피로 누적으로 일정 취소"
"장동혁 당분간은 부정선거 주장할 듯"
"특검 수사 결과 후 장동혁 반응 주목"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 장동혁, 오늘은 구미 방문…'보수 결집' 행보 가속도?
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