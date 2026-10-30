장동혁 "투표용지 부족 사태 이용 아니라 대통령·여당이 눈 감고 있는 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 30일 오전 경북 구미시 박정희 전 대통령 생가를 찾은 자리에서 취재진의 질문에 답하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 선거관리위 특검의 올림픽공원 핸드볼경기장 투표지 공개검증과 관련해 "검증을 의뢰한 투표용지는 특검이 철저히 과학적으로 검증해 진실이 밝혀지길 바란다"고 말했습니다.장 대표는 오늘(30일) 경북 구미 박정희 전 대통령 생가를 찾은 뒤 기자들을 만나 "육안으로 확인된 것만 해도 많은 문제가 드러났다"면서 이같이 밝혔습니다.장 대표는 더불어민주당이 "국민의 참정권을 정치생명 연장의 밑천으로 삼고 국민의 불신을 부추겨 당권 유지 동력으로 이용하는 무책임한 정치는 이제 끝내야 한다"고 비판한 것과 관련해 "투표용지 부족사태를 이용하려는 것이 아니라 대통령과 정부·여당이 이 사태에 눈을 감고 있는 것"이라면서 "누구도 책임지지 않고 어떤 해결 노력도 보이지 않고 있다"고 말했습니다.또 '부정선거론에 불을 지펴 당권을 유지한다는 지적에 대해 어떻게 생각하냐'는 질문에도 "내 소중한 한 표를 지키겠다는 시민들과 함께 목소리를 내는 제게 정치적 의도를 갖고 이용하려 한다고 폄훼하는 것 자체가 정치적 의도를 가진 것이라 생각한다"고 밝혔습니다.자신이 전날 올림픽공원을 찾은 것과 관련해선 "참관인으로서 올림픽공원의 시민들에게 검증 과정에 어떤 일이 있었는지, 경기장 바깥으로 나간 투표용지는 어디에 보관되고 있는지 설명할 책임과 의무가 있다"며 "아무도 하려 하지 않기 때문에 어제도 올림픽공원에 가 설명해 드린 것"이라고 강변했습니다.이어 "올림픽공원을 지키는 분들은 제가 지키라고 해서 지키는 분들이 아니다"며 "저는 그분들이 있는 곳에 가서 저의 작은 힘을 보태고 있을 뿐"이라면서 "몇 명이 남아 싸우시든 단 한 분이라도 남아서 싸울 때까지 그분들과 함께 싸우며 저의 작은 힘을 보태겠다"고 강조했습니다.또 "당 대표가 되고 1년 넘게 달려왔다"며 "탄핵과 조기 대선 이후 무너져가는 당 상황을 끌고 오기까지 당 대표 역할을 계속할 수 있던 건 믿고 응원해준 당원과 지지자 덕분"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)