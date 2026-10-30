공소청, '역삼 방화' 보완수사 요구…추가 심리분석 진행

▲ 서울 강남구 역삼동 빌딩 두 곳에 불을 질러 19명을 다치게 한 피의자 A씨가 29일 서울 수서경찰서에서 서울중앙지방공소청으로 구속 송치되며 취재진 질문에 답하고 있다.

서울 강남구 역삼동 연쇄 방화 사건을 넘겨받은 공소청이 경찰에 보완수사를 요구했습니다.서울중앙지방공소청은 현존건조물방화치상·살인미수 혐의로 구속 송치된 70대 이 모 씨에 대해 공소청 소속 프로파일러의 심리분석을 진행해달라고 경찰에 요구했습니다.보완 수사 요구를 받은 경찰은 심리검사 일정을 조율하고 공소청 측에 분석을 맡기는 등 구치소에 수감된 이 씨를 검사하는 데 필요한 실무 절차를 진행합니다.경찰은 송치 전 프로파일러를 투입해 방화범 이 씨의 범행 동기 등을 분석했는데, 공소청은 이와 별도로 자체 프로파일러를 통한 심리분석 자료를 확보하려는 것으로 전해졌습니다.이 씨는 지난 20일 오전 11시 54분쯤 역삼동 신명빌딩에, 낮 12시 1분쯤 인근 한양빌딩에 있는 특허법인 사무실에 잇따라 불을 질러 26명을 다치게 한 혐의를 받습니다.이 씨는 특허법인에서 사기를 당해 겁을 주려 했을 뿐 사람을 다치게 할 의도는 없었다는 취지로 주장했습니다.그러나 경찰은 이 씨가 휘발유 등 범행 도구를 미리 준비하고, 사무실 안에 사람이 있다는 사실을 인지한 상태에서 유일한 탈출구인 입구에 불을 지른 점 등을 근거로 살인의 고의가 있었다고 판단해 살인미수 혐의를 추가했습니다.(사진=연합뉴스)