'콜 오브 듀티' 제작진 결국 사과…이태원 참사 영상 지운다

▲ 이태원 참사 자료화면이 포함된 '콜 오브 듀티: 모던 워페어 4' 시네마틱

이태원 참사 당시 자료 영상을 게임 속에 삽입해 국내에서 논란이 된 '콜 오브 듀티: 모던 워페어 4' 제작진이 문제의 자료를 전면 삭제할 예정이라고 밝혔습니다.'콜 오브 듀티' 시리즈 퍼블리셔 액티비전은 오늘(30일) 국내 매체에 배포한 입장을 통해 해당 영상 자료는 다음 달 12일 배포될 게임 업데이트를 통해 전면 삭제 조치될 예정이라고 전했습니다.제작진은 게임 내 실제 뉴스 보도 영상을 활용함에 있어 이태원 참사를 비롯한 어떠한 비극적 사건도 연상시키거나 그 아픔을 경시하려는 의도가 결코 없었음을 분명히 밝힌다고 설명했습니다.그러면서 이번 일로 깊은 상처를 입으셨을 유가족과 피해자, 그리고 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 머리 숙여 깊은 위로와 사과의 말씀을 올린다고 덧붙였습니다.앞서 액티비전이 지난 23일 전 세계에 동시 발매한 '콜 오브 듀티: 모던 워페어 4' 속 시네마틱 영상에는 이태원 참사 직후 구급대원이 쓰러진 시민에게 심폐소생술을 하는 방송 자료 화면이 약 3초가량 포함됐습니다.게임 속에서 발발한 전쟁 여파로 민간인 사상자가 발생한 상황을 묘사하는 장면이었습니다.이에 10·29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의는 28일 성명을 내고 사건을 오락적 목적의 게임에 소재로 활용했다는 것 자체가 매우 부적절하며 몰상식한 행위라며 장면 삭제를 요구했습니다.(사진=게임 화면 캡처, 연합뉴스)