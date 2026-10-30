[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…미 기술주 급락, 코스피 또 '강타'

1. 오늘(30일) 코스피 밤사이 미국 기술주 급락의 충격이 전해지면서 장 초반부터 큰 폭으로 떨어졌습니다. 장중 낙폭이 5%를 넘어서면서 지난 15일 이후 11거래일 만에 매도 사이드카가 발동되기도 했습니다. 특히 이번 주에 좋은 실적을 발표했던 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주의 낙폭이 컸는데요. 아마존을 비롯한 미국 빅테크들의 실적 충격에 반도체주를 중심으로 투자 심리가 얼어붙은 것으로 분석되고 있습니다. 다만 삼성바이오로직스와 LG에너지솔루션 등 일부 종목은 상승세를 보이면서 종목별로 차별화한 흐름이 나타나기도 했습니다.



2. 세계 최대의 가상화폐 거래소인 바이낸스가 수십억 달러 규모의 해킹 피해를 당했다는 의혹이 불거졌습니다. 가상화폐 시장 크게 흔들리고 있습니다. 바이낸스 측은 잠재적인 보안 문제를 인지하고 현재 조사를 벌이고 있다면서 아직 사용자 자금에 대한 영향은 어떤 것도 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 일단 해킹 의혹이 확산하면서 코인 발행사인 테더와 서클은 바이낸스에서 자사 코인이 거래되지 못하도록 동결 조치를 취했습니다. 국내 거래소인 업비트도 오늘 오전 '바이낸스로 출금할 때 주의하라'는 내용의 공지를 게시했습니다.



3. 그야말로 국민 배우, 국민 아버지로 불렸죠. 드라마 '수사반장'과 '전원일기'로 국민적 사랑을 받아왔던 배우 최불암 씨가 향년 87세를 일기로 세상을 떠났습니다. 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 최 씨는 어젯밤 10시쯤 세상을 떠난 것으로 알려지고 있습니다. 지난해 3월 허리 디스크 수술을 받은 뒤 방송 출연을 중단하고 재활과 치료에 전념해 왔는데 최근 건강이 급격히 악화한 것으로 전해지고 있습니다. 고인은 지난 1959년 영국 햄릿 무대에 서면서 연기 인생을 시작했습니다. 1967년부터 TV 드라마로 진출해 그야말로 숱한 드라마에 출연하면서 말 그대로 한국 방송 드라마의 역사가 됐습니다. 67년 연기 인생의 마침표를 찍은 고인의 빈소는 서울 아산병원에 차려졌습니다. 고인의 명복을 빕니다.



4. 내일이 핼러윈 데이입니다. 지난 2022년 이태원 참사 이후 처음으로 토요일과 겹치는 주말 핼러윈인데요. 오늘 김종철 경찰청장 직무대행은 서울 이태원을, 윤호중 행정안전부 장관은 홍대 일대를 찾아서 현장 관리 상황을 점검합니다. 경찰은 번화가 등 전국의 인파 밀집 주요 관리 지역에 인력 7천800여 명을 배치하면서 인파 대비에 나섰습니다. 인파 속에서 불특정 다수를 겨냥한 테러나 흉기 난동이 발생할 가능성에도 대비해 번화가를 중심으로 경찰특공대 장갑차 등 특수 장비도 배치할 것이라고 강조했습니다.