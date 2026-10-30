중 관영지 "미, 한국 조선업 역량 훔치려 해"…'"아시아와 협력해야"

▲ 대통령실이 2025년 공개한 '마스가' 모자.

중국 관영매체가 한국의 조선사들을 향해 '마스가'(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)로 대표되는 미국과의 협력이 아닌 중국을 포함하는 '아시아 지역 협력'에 나서야 한다고 제언했습니다.중국 관영 영문매체 글로벌타임스는 30일 논평에서 "한국의 조선사들은 고부가가치 선박에 힘입어 3분기 흑자를 기록했지만, 경쟁력을 유지하려면 장기적인 산업 강점을 약하게 할 위험이 있는 외부의 지정학적 요구를 들어주는 것보다는 지역 산업 협력에 나서는 것이 필요하다"고 주장했습니다.신문은 "이런 중대한 시점에 미국이 한국의 조선 역량을 훔쳐 자국의 산업 배치로 끌어들이려는 지속적인 시도를 각별히 경계해야 한다"며 "새로운 주문과 시장 접근성을 가져다줄 것처럼 보일 수 있지만, 그 본질이 한국 기업들이 자본과 기술, 인재, 핵심 생산 역량을 미국에 보내도록 하는 것이라면 한국은 장기적인 비용을 신중하게 평가해야 한다"고 강조했습니다.매체는 "선도적 위치를 유지하려면 고가의 주문을 따내는 것 이상이 필요하고, 안정적인 인도와 핵심 지원 산업의 통합, 기술 인재 양성, 새로운 제품 경쟁력의 지속적인 창출이 요구된다"며 "한국의 조선업계는 어느 때보다도 안정적인 지역 산업 협력이 필요하다"고 했습니다.그러면서 신문은 "아시아 조선 산업망은 긴밀하고 정교한 분업 체계를 형성했고, 이런 생태계는 부품 공급과 자재·장비, 선박 설계 기술, 전문 숙련 인력에 이르기까지 이어진다"며 "기술 혁신에 모든 자원을 집중하고 고부가가치 부문 입지를 공고히 하기 위해 한국의 조선사들은 아시아 산업 생태계의 지원이 필요하다. 산업적 연계를 끊으려는 시도가 궁극적으로 한국의 핵심 경쟁력을 약하게 할 것"이라고 했습니다.(사진=연합뉴스)