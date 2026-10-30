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일본은행, 기준금리 1.25% 유지…'물가 목표 2% 달성' 판단

김영아 기자
작성 2026.10.30 13:28 조회수
일본은행, 기준금리 1.25% 유지…'물가 목표 2% 달성' 판단
▲ 일본은행

일본 중앙은행인 일본은행이 30일 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 '1.25% 정도'로 유지했습니다.

일본은행은 어제부터 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 정책위원 다수의 찬성으로 기준금리 동결을 결정했습니다.

일본은행은 지난달 회의에서 유가 상승과 엔화 약세, 인공지능(AI) 관련 수요 확대의 영향으로 인한 물가 상승 우려로 기준금리를 '1% 정도'에서 '1.25% 정도'로 0.25%포인트 올렸습니다.

이는 1995년 이후 31년 만의 최고 수준입니다.

앞서 시장에서는 일본은행이 이달에는 금리를 동결할 것으로 보는 시각이 우세했습니다.

이번 회의에서는 금리 인상 여부보다 물가에 대한 일본은행의 판단이 관심사였습니다.

일본은행은 이날 회의에서 일시적 변동 요인을 제외한 기조적인 물가상승률이 목표치인 2%와 "대체로 정합적인 수준에 있다"고 공식 표명했습니다.

이는 30년 이상 이어진 일본 경제의 디플레이션이 종료됐다는 뜻으로, 추가 금리 인상에 속도를 내겠다는 신호인지 주목됩니다.

우에다 가즈오 일본은행 총재는 이날 오후 기자 회견을 열어 금리 결정 내용에 관해 설명합니다.
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