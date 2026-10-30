[날씨] 주말 다시 추워져…일요일 전국 대부분 비

오늘(30일)은 바람의 방향이 비교적 온화한 남서풍으로 바뀌면서 추위가 주춤하겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 19도로 어제 낮보다 9도가량 높을 텐데요.



그렇다고 해서 추위가 물러간 것은 아닙니다.



주말부터는 다시 추위가 찾아오겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



다른 지역의 낮 기온도 한번 살펴보겠습니다.



전주의 낮 최고 기온 21도, 대전과 대구는 20도 예상됩니다.



위성 영상 살펴보시면 현재 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다.



오늘 하늘에 가끔 구름만 지나겠습니다.



영동 지역의 대기가 차차 건조해지겠습니다.



불이 붙기 쉬운 환경이기 때문에 불씨 단속 철저하게 해 주셔야겠습니다.



늦은 밤부터는 중서부 지역을 중심으로 비가 내릴 텐데요.



양은 1mm 안팎으로 많지 않겠고, 비구름도 오래 머물지 않겠고 내일 새벽이면 대부분 물러가겠습니다.



11월의 첫날인 일요일에는 전국 대부분 지역에 비 예보가 나와 있는데요.



비는 오전에 충청과 전북 지역부터 시작돼 밤이면 수도권 지역에도 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)