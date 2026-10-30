바닷물 밀려와 '홍수 특보'…물에 잠긴 도시 [월드리포트]

불어난 바닷물이 해안가 도로를 집어삼켰습니다.



바다 근처 주택가에는 무릎 아래까지 물이 차올랐고 집 안쪽에도 물이 들어찼습니다.



바다처럼 변해버린 도로에서 노를 저으며 서핑보드를 타는 사람들도 눈에 띕니다.



[에릭 메이브리/캘리포니아 주민 : 말도 안 돼요. 여기 오래 살았는데 이렇게 심한 홍수는 처음 봅니다. 가끔 물이 조금 차긴 해도 무릎까지 찬 적은 없었어요.]



미국 서부 캘리포니아에서 높은 만조의 영향으로 바닷물이 해안 도시로 밀려들며 곳곳에 홍수 특보가 내려졌습니다.



로스앤젤레스 남쪽 헌팅턴비치에서는 침수 피해가 100건 넘게 발생해 시 당국이 비상사태를 선포하기도 했습니다.



[커티스/캘리포니아 주민 : 집 양쪽으로 물이 45센티미터나 차올라서 어쩔 수 없이 포기했습니다. 할 수 있는 게 없으니 그냥 피하는 수밖에 없습니다.]



캘리포니아 주 롱비치 근처의 해수면 높이는 1923년 관측 이래 최고 수준인 약 2.4미터를 기록했습니다.



뉴섬 캘리포니아 주지사는 높은 파도로 해안 절벽이 무너지지 않도록 해안 도로 보수와 긴급 대책 마련을 지시했습니다.



서부뿐 아니라 미국 동남부 해안 역시 해수면이 상승하면서 피해가 이어지고 있습니다.



마이애미 일부 지역은 시내 도로가 강처럼 변했고, 바닷물이 방파제를 넘어서 거리로 쏟아졌습니다.



전문가들은 태평양 해수면 온도가 평소보다 높아지는 엘니뇨 현상이 올해 더 강하게 발달한 데다 만조까지 겹치면서 피해가 커졌다고 분석합니다.



현지 당국은 엘니뇨 현상이 심해질 경우 올겨울에는 이번보다 바닷물의 수위가 더 높아질 수 있다고 경고했습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김호진)