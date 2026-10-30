뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

코스피 5%대 급락…매도 사이드카 발동

이성훈 기자
작성 2026.10.30 12:07 조회수
PIP 닫기
<앵커>

미국 기술주 급락의 충격이 국내 증시로 번지면서 코스피가 장 초반부터 큰 폭으로 떨어지고 있습니다. 장중 낙폭이 5%를 넘어서면서 매도 사이드카까지 발동됐고, 삼성전자와 SK하이닉스도 급락하고 있습니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

코스피가 장 초반부터 급락세를 보이며 장중 5% 넘게 떨어졌습니다.

미국 빅테크 기업들의 실적 충격에 반도체주를 중심으로 투자심리가 얼어붙은 겁니다.

오늘(30일) 코스피는 3% 가까이 하락 출발한 뒤 낙폭을 키웠습니다.

장중 한때 5천599선까지 밀리며 하락률이 5.7%에 달했고, 오전 10시 5분쯤에는 프로그램 매도호가의 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카가 발동됐습니다.

코스피 시장에서 매도 사이드카가 발동된 건 지난 15일 이후 11거래일 만입니다.

외국인과 기관이 각각 7천억 원, 2천억 원 넘게 순매도하며 하락세를 주도했고, 개인은 9천억 원 넘게 순매수했습니다.

특히 반도체 대형주의 낙폭이 컸습니다.

삼성전자가 장중 6% 넘게, SK하이닉스는 8% 넘게 떨어졌고, SK스퀘어와 삼성전기 등 주요 기술주도 큰 폭으로 하락했습니다.

코스닥도 4% 넘게 떨어지며 하락세가 확산됐습니다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 동반 순매도한 반면 개인은 1천500억 원 넘게 순매수했습니다.

다만 삼성바이오로직스와 LG에너지솔루션 등 일부 종목은 상승세를 보이며 종목별로는 차별화된 흐름이 나타났습니다.

(영상편집 : 김진원)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지