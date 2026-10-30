3분기 카드승인액 작년보다 3.4%↑…상반기 대비 증가세 둔화

▲ 서울의 한 대형마트에서 장 보는 시민들

3분기 카드 승인금액이 지난해 같은 기간보다 3.4% 늘어났습니다.고물가와 소비심리 위축으로 상반기에 비해 증가율이 반토막이 됐습니다.오늘(30일) 여신금융연구소에 따르면 3분기 전체카드 승인금액과 승인건수는 각각 338조 9천억 원, 79억 4천만 건이었습니다.작년보다 각각 3.4%, 1.3% 증가했습니다.연구소는 국내총소득(GDI) 증가, 국내기업 실적 호조 등이 지속됐으나 소비심리는 작년 동기대비 소폭 저조하고, 상대적으로 고물가 흐름이 지속되고 있다고 짚었습니다.그러면서 "작년 동기 소비쿠폰 지급의 기저효과, 공휴일 증가에 따른 영업일 감소, 물가·금리 부담 및 자동차 등 일부 내구재 판매 부진 등이 작용하면서 카드승인금액의 작년 동기 대비 증가세는 상반기보다 완화됐다"고 분석했습니다.분기별 전체카드 승인금액증가율은 올 1분기 7.2%, 2분기 7.6%였습니다.개인카드 승인금액은 275조 5천억 원으로 3.7% 늘었고 승인건수론 75억 3천만 건으로 1.5% 증가했습니다.법인카드 승인금액은 63조 6천억 원으로 2.3% 증가했고, 승인건수는 4억 1천만 건으로 0.9% 감소했습니다.신용카드 승인금액은 264조 9천억 원으로 4.1%, 체크카드 승인금액은 69조 9천억 원으로 2.7% 각각 증가했습니다.평균승인금액(승인건수당)은 4만 2천684원으로 2.1% 증가했고, 전분기 대비로는 0.9% 늘었습니다.(사진=연합뉴스)