다음 달 4일 윤석열 공직선거법 사건 2심 선고 생중계

▲ 윤석열 공직선거법 1심

20대 대통령 선거 당시 허위 사실을 공표한 혐의로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령의 공직선거법 위한 사건 항소심 선거가 다음 달 4일 생중계됩니다.서울고등법원 형사2-1부는 오늘(30일) 다음 달 4일 오후 2시에 열리는 윤 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 항소심 선고 공판 생중계를 허가한다고 밝혔습니다.윤 전 대통령은 20대 대선 후보 시절인 지난 2021년 12월 관훈클럽 초청 토론회에서 윤우진 전 용사세무서장에게 대검찰청 출신 변호사를 소개한 적이 없다는 취지로 허위 사실을 공표한 혐의를 받습니다.또 2022년 1월 불교리더스포럼 출범식 인터뷰에서 "부인 김건희 씨와 '건진법사' 전성배 씨를 함께 만난 적이 없다"고 말한 것도 같은 혐의를 받고 있습니다.앞서 1심 재판부는 해당 혐의를 모두 유죄로 인정해 윤 전 대통령에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.김건희 특검은 지난 13일 결심에서 1심과 같은 형을 선고해 달라고 재판부에 요청한 바 있습니다.(사진=서울중앙지법 제공, 연합뉴스)