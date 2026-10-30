블랙핑크, K팝 걸그룹 최초 옥관문화훈장 수훈…"위로와 감동 주는 아티스트 될 것"

그룹 블랙핑크가 K팝 걸그룹 최초로 옥관문화훈장을 수훈하며 대한민국 대중문화 역사에 또 하나의 대기록을 세웠다.



블랙핑크는 지난 29일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 '제17회 대한민국 대중문화예술상' 시상식에서 옥관문화훈장 수훈자로 선정됐다. 특히 올해 데뷔 10주년을 맞아 거둔 성과라는 점에서 의미를 더한다.



문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 '대한민국 대중문화예술상'은 대중문화예술 분야 최고 권위의 정부 포상이다. 공적 기간과 활동 실적, 사회적 기여도 등을 종합적으로 심사해 훈격을 결정한다.



이 중 4등급 문화훈장인 옥관문화훈장을 K팝 걸그룹이 수훈한 것은 블랙핑크가 최초다. 블랙핑크는 그룹 및 솔로 활동을 통해 글로벌 무대에서 활약하며 한류 확산과 K팝 위상 제고에 기여한 점을 높이 평가받았다.



블랙핑크는 30일 YG엔터테인먼트를 통해 "뜻깊은 문화훈장을 받게 되어 기쁘고 영광스럽다"며 "저희의 음악을 오랜 시간 사랑해 주신 대중과 늘 곁에서 응원해 주신 블링크(팬덤명)에게 진심으로 감사드린다. 앞으로도 좋은 음악으로 위로와 감동을 전하는 아티스트가 되도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.



앞서 블랙핑크는 2022년 정규 2집 'BORN PINK'로 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 앨범 차트 동시 1위에 오른 최초의 아시아 여성 아티스트 기록을 세웠으며, 지난 2월에는 전 세계 음악 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억 명을 돌파했다.



이어 올해 발매한 미니 3집 'DEADLINE'으로 K팝 걸그룹 역대 초동 판매량 신기록(한터차트 기준 177만 4,577장)을 달성하고, 총 16개 도시 33회차에 걸친 월드투어를 성황리에 마치는 등 글로벌 최정상 아티스트로서의 입지를 공고히 하고 있다.



[사진제공=YG엔터테인먼트]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)