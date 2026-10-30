[단독] "몸에 불 지르겠다"…경찰, 전 연인 협박한 여성 구속영장 신청 예정

헤어진 연인의 집을 찾아가 몸에 불을 지르겠다며 협박한 20대 여성이 현행범으로 체포됐습니다.



서울 구로경찰서는 어제(29일) 저녁 7시 20분쯤 서울 구로구에서 전 연인인 20대 남성 집에 찾아가 자신의 몸에 인화성 물질을 뿌리고 협박한 혐의로 20대 여성 A 씨를 체포했다고 밝혔습니다.



A 씨는 남성이 일본 여행 중이던 지난 26일부터 남성의 지인들에게 SNS 메시지를 보냈는데, 이 사실을 안 남성이 A 씨를 경찰에 신고한 거로 전해졌습니다.



그러던 중 경찰은 그제 추가 스토킹 신고를 받고 A 씨에게 접근 금지 등 긴급응급조치를 내렸고, 하루 뒤인 어제 A 씨가 이를 어겼다고 판단해 곧바로 검거했습니다.



두 사람과 관련한 교제폭력과 스토킹 신고는 그동안 여러 차례 접수된 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨에게 스토킹처벌법 위반과 특수협박, 주거침입, 현주건조물방화예비 혐의를 적용해 오늘(30일) 구속영장을 신청할 예정입니다.



앞서 경찰은 A 씨를 상대로 위치추적 전자장치 부착과 유치장 유치 등 잠정조치를 신청했지만 기각된 것으로 알려졌습니다.



지금까지 다친 사람은 없었지만 경찰은 자칫 더 큰 피해로 이어질 가능성도 있다고 보고 구속영장을 먼저 신청하기로 했습니다.



(사진=연합뉴스)