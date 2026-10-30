강신철 "미 헤그세스, 한미동맹 이상설은 '가짜뉴스'라고 해"

▲ 강신철 국방부 장관이 28일 필리핀 세부에서 열린 제13차 아세안 확대 국방장관회의를 계기로 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관과 면담을 갖고 기념 촬영하고 있다.

피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관이 회담에서 최근 한미동맹 이상 기류설에 대해 '가짜 뉴스'(fake news)라는 반응을 보였다고 강신철 국방부 장관이 밝혔습니다.강 장관은 오늘 필리핀에서 열린 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-플러스)에 참석하고 귀국해 국방부 청사로 출근하는 길에 기자들과 만나 '한미 간 이견이 정말로 없었느냐'는 질문에 "이견 없었다"며 이같이 답했습니다.그는 "오히려 지금 많은 이야기들(한미동맹 이상설)이 나오고 있는 것에 대해서 헤그세스 장관께서 딱 한 마디 말씀하셨다. 페이크 뉴스라고"라며 "저도 그것에 동의한다"고 말했습니다.이어 "그런 것들이 한미동맹의 견고함을 흔들 수도 없고, 흔들려서도 안 된다고 저는 보고 있다"고 강조했습니다.강 장관은 ADMM-플러스 참석을 계기로 지난 28일 헤그세스 장관과 40여분간 별도의 회담을 가졌습니다.이 자리에서 최근 국내의 한미동맹 이상기류 관련 여러 보도에 대한 한국 측 언급이 있었고, 이 과정에서 헤그세스 장관이 '믿지 않는다, 가짜뉴스다'라는 반응을 한 것으로 알려졌습니다.강 장관은 내년 초 한미안보협의회의(SCM)에서 전시작전통제권(전작권) 전환 목표연도 설정을 위한 미래연합군사령부 완전운용능력(FOC) 검증을 완료한다는 데도 미측과 동의했느냐는 질문에는 즉답하지 않고 "전작권 전환에 대해서도 뜻을 함께 모으기로 했다는 것이 가장 큰 성과"라고 강조했습니다.그는 "이번 회담은 한미동맹의 굳건함을 재확인할 수 있었던 좋은 회담이었다"고 거듭 말했습니다.한미 간 대북 정보공유 제한을 조속히 풀자는 이야기도 회담에서 꺼냈느냐는 질문에는 "군사적으로는 아주 일부분이어서 저희는 그렇게 큰 문제 의식은 갖고 있지 않다"며 "다른 정보 분야라고 생각하시면 될 것"이라고 했습니다.(사진=국방부 제공, 연합뉴스)