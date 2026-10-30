지하철 7호선 장암역, 31일 첫차부터 운영 재개…임시역사 운영

▲ 지하철 7호선 장암역 임시승강장

서울교통공사는 지하철 7호선 장암역이 약 한 달간의 휴업을 마치고 오는 31일 첫차부터 운영을 재개한다고 밝혔습니다.장암역 임시 역사 운영은 경기도가 추진 중인 도봉산∼옥정 광역철도 건설사업에 따른 것으로, 휴업 기간에는 임시 역사와 승강장 설치, 기존 선로와의 연결 공사가 진행됐습니다.이후 공사와 경기도의 합동점검, 외부 전문기관 검증, 열차 시운전 등을 거쳐 철도시설의 안전성과 운영 적정성을 확인했습니다.지난 28일 국토교통부로부터 임시 역사 운영을 위한 철도 안전관리 체계 변경 승인을 받으면서 운영 재개에 필요한 행정 절차를 모두 마쳤습니다.정원규 서울교통공사 전략사업본부장은 "운영 재개 이후에도 임시 역사 안전관리에 만전을 기하고, 경기도와 긴밀히 협력해 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "도봉산∼옥정 광역철도 건설사업도 차질 없이 수행되도록 사업시행자와 긴밀하게 협력해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=서울교통공사 제공, 연합뉴스)