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천주교 세례로 인연…별세 전 병실 찾아 '마지막 기도'

故최불암, 세례 준 염수정 추기경 '성사' 받고 떠났다

작성 2026.10.30 10:36 수정 2026.10.30 10:49 조회수
천주교 세례로 인연…별세 전 병실 찾아 '마지막 기도'
▲ 염수정 추기경에게 세례를 받는 배우 최불암

'국민 아버지'로 오랜 세월 대중의 사랑을 받아온 배우 최불암(본명 최영한)이 세상을 떠나기 며칠 전, 염수정 추기경의 병자성사(病者聖事)를 받은 것으로 알려졌습니다.

30일 방송계와 가톨릭계에 따르면 염 추기경은 지난 20일 서울 강서구의 한 병원을 찾아 입원 치료 중이던 최불암에게 병자성사를 집전했습니다.

병자성사란 아프거나 위중한 신자에게 은총을 베풀고 구원을 비는 의식으로, 최불암이 위독하다는 전언에 염 추기경이 병원을 방문한 것으로 전해졌습니다.

최불암은 병자성사를 받기 며칠 전까지만 해도 간호사들과 대화를 하고 노래도 불러주는 등 위중하지 않았으나 건강이 급격히 악화한 것으로 알려졌습니다.

그와 염 추기경의 인연은 2018년 시작됐습니다.

최불암은 2018년 10월 염 추기경 주례로 천주교 세례를 받았고, 어려운 사람들을 극진히 섬기는 정신을 본받기 위해 세례명은 아시시의 성자 '프란치스코'로 본인이 직접 선택했습니다.

아내인 배우 김민자도 천주교 신자로, 두 사람은 염 추기경이 집전해 세례식과 함께 혼인갱신식도 진행했습니다.

이 자리에는 김민자와 드라마 '사모곡'(1987)에서 모녀를 연기한 뒤 각별한 인연을 이어 온 김혜수도 참석했습니다.

당시 최불암은 "지금까지 살아오면서 보이지 않게 행한 잘못이 많은데, 세례를 받으면서 새로운 삶을 살아갈 수 있게 됐다"며 "추기경님과 가톨릭 신자 모든 분께 감사드린다"고 말했습니다.

염 추기경은 다음 달 2일 발인 전 고인의 장례미사도 집전할 예정입니다.

최불암은 87세를 일기로 29일 밤 10시쯤 별세했습니다.

그는 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 후 재활에 힘써왔으나 최근 건강이 급격히 악화한 것으로 전해졌습니다.

빈소는 서울아산병원 장례식장 20호에 마련됐으며 발인은 다음 달 2일 오전 7시 예정입니다.

장례는 5일장으로 치러지며, 평생 어린이와 청소년의 행복한 미래를 위해 헌신해 온 고인의 뜻을 기리기 위해 초록우산 어린이재단장으로 치러집니다.

(사진=천주교 서울대교구 제공, 연합뉴스)
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