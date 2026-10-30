'임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2', SCREENX 상영…임영웅 영화 최초

영화 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'가 SCREENX 상영을 확정했다.



'임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 영웅시대와 함께 걸어온 10년의 서사를 돌아보고 새로운 10년을 약속하는 특별한 축제, 누적관객 100만 명을 달성한 기념비적 순간을 대형 스크린과 풍성한 사운드로 즐기는 공연실황영화다.



특히 이번 SCREENX 상영은 한층 넓어진 시야와 입체적인 영상 연출을 통해 스타디움 무대의 웅장한 스케일과 공연장의 뜨거운 에너지를 한층 극대화할 예정이다.



SCREENX STUDIO 측은 "스타디움을 가득 메운 수만 명의 함성과 화려한 무대 연출은 물론, 밤하늘을 아름답게 수놓은 드론쇼와 불꽃놀이까지 극장 공간 곳곳을 채우며 공연의 장관을 더욱 압도적으로 구현할 예정이다. 여기에 임영웅의 독보적인 음악 스펙트럼과 밴드 라이브의 생동감, 안무팀의 역동적인 퍼포먼스가 어우러져 당시 현장에서 느꼈던 전율과 감동을 다시 한번 되살려줄 것"이라고 자신했다.



임영웅의 영화 중 최초의 4면 SCREENX관 상영이다. 4면 SCREENX는 정면 스크린을 넘어 좌우 벽면과 천장까지 영상이 확장되는 특별관으로, 관객을 공연의 한가운데로 이끄는 듯한 색다른 시각적 경험을 제공한다.



가수 임영웅의 데뷔 10주년, 누적 관객 100만 명을 달성한 공연의 감동을 SCREENX로 되살린 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 11월 18일부터 전국 CGV에서 만날 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)