미스터 YMCA 선발대회, 11월 6∼7일 평창군서 개최…뜨거운 '근육 경쟁'

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제56회 미스터 YMCA 선발대회가 11월 6∼7일 강원특별자치도 평창군 봉평생활체육관에서 열립니다.대한보디빌딩협회와 서울YMCA가 공동 주최하는 미스터 YMCA 선발대회는 국내에서 가장 오랜 역사를 지닌 전통의 보디빌딩 대회로 1970년 시작돼 올해 56회째입니다.올해에도 미스터 YMCA의 영예를 차지하기 위한 뜨거운 '근육 경쟁'이 치러집니다.남자 보디빌딩 70㎏ 이하급에선 임인환(광명시체육회)과 임성재(그린핏코리아), 백재희(광주광역시체육회) 등이 출전하고, 75㎏ 이하급에선 김태진(네이쳐휘트니스), 박병필(괴산군청), 백재욱(광진구청), 이정근(세종시보디빌딩협회) 등이 맞붙습니다.80㎏ 이하급에선 김남욱(인천광역시보디빌딩협회)이 출전하는 등 체급별로 치열한 승부가 펼쳐집니다.여기에 '부자(父子) 보디빌더' 이상국과 이센희(이상 머슬앤피플)가 함께 출전하는 독특한 장면도 관심을 끕니다.이번 대회는 평창군, 평창군체육회, 봉평면번영회, 우리은행이 후원하고 파스텔스튜디오가 협찬합니다.(사진=대한보디빌딩협회 제공, 연합뉴스)