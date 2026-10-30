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9월 생산, 15년 6개월 만에 최대폭↑…석 달 만에 트리플 증가

이성훈 기자
작성 2026.10.30 08:43 조회수
9월 생산, 15년 6개월 만에 최대폭↑…석 달 만에 트리플 증가
▲ 지난 1일 부산항 신선대 부두에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다.

9월 국내 생산, 소비, 투자가 모두 증가했습니다.

트리플 증가는 6월 이후 석 달 만입니다.

산업생산은 15년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했습니다.

국가데이터처가 오늘(30일) 발표한 '9월 산업활동동향'을 보면 지난달 전산업생산지수(계절조정·2020년=100)는 122.7로, 한 달 전보다 3.0% 증가했습니다.

지난달 증가 폭은 2011년 3월(3.4%) 이후 가장 큽니다.

전산업 생산 증가율은 6월 2.6%, 7월 0.1%로 쪼그라들다가 8월 -1.2%로 뒷걸음질 쳤지만 바로 반등했습니다.

광공업생산은 9.0% 증가했습니다.

반도체(19.2%), 자동차(39.9%) 등에서 증가세가 가팔랐습니다.

반도체 생산은 올해 2월(28.2%) 이후 최대입니다.

8월 두드러지게 감소했던 자동차의 경우 파업이 종료되고, 하계휴가 역시 끝나면서 공장 가동률이 뛴 여파입니다.

상품 소비를 보여주는 소매판매액지수는 3.6% 늘었습니다.

소매판매액은 2023년 2월(5.1%) 이후 3년 7개월 만에 가장 큰 폭의 증가세를 보였습니다.

승용차 등 내구재(4.4%), 음식료품 등 비내구재(4.2%), 의복 등 준내구재(0.6%)에서 모두 판매가 증가했습니다.

서비스 소비를 보여주는 서비스업 생산은 0.5% 늘었습니다.

설비투자는 5.3% 늘었습니다.

전기기기 및 장치 등 기계류(4.7%)와 기타운송장비 등 운송장비(7.4%)가 증가세를 이끌었습니다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행지수 순환변동치는 전달보다 0.5포인트(p) 상승했습니다.

향후 경기를 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 0.1p 하락했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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