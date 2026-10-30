서울 강남구 "화재 피해 구룡마을 '특별재난지역 선포' 요청 계획"

▲ 구룡마을 화재현장에서 상황을 점검하는 김현기 강남구청장

이미지 확대하기

서울 강남구가 구룡마을 화재 피해지역에 대해 특별재난지역 선포를 행정안전부에 요청할 계획이라고 밝혔습니다.강남구는 전소 지구를 제외한 지역에는 전기와 상수도를 긴급 복구해 주민 불편을 줄이고, 주거지가 소실된 이재민에게 위로지원금을 지급할 예정입니다.강남구는 지난 27일 화재로 91 가구 127명의 구호 대상자가 발생한 것으로 집계했습니다.이에 강남구는 화재 당일부터 임시대피소를 운영하는 등 긴급지원에 나섰으며, 29일 오후 1시 현재 70 가구 111명이 개포중·구룡중과 임시숙소에서 생활하고 있습니다.구룡마을 도시개발사업 시행자인 서울주택도시개발공사(SH)는 이재민의 주거 안정을 위한 긴급임시사용주택 96호와 사업기간 동안 임시로 거주할 수 있는 임대주택 213호를 확보했습니다.김현기 강남구청장은 "화재로 생활 터전을 잃은 주민들의 불편을 최소화할 수 있도록 긴급구호와 현장 안전관리를 세심하게 챙기겠다"며 "서울시, SH 등과 협력해 이재민에게 필요한 지원이 발 빠르게 이뤄지도록 끝까지 살피겠다"고 말했습니다.(사진=강남구 제공, 연합뉴스)