[오그랲] 미 중간선거 뚜껑 열렸는데…빅테크가 벌벌 떠는 이유

일론 머스크를 비롯한 실리콘밸리 거물들은 이번 선거에 막대한 정치자금을 쏟았습니다. 하지만 미국 정치권에서는 민주·공화를 가리지 않고 AI 데이터센터로 발생하는 지역사회의 비용을 기업이 더 부담해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 실제 미국 곳곳에서는 신규 건설을 제한하거나 기업에 추가 비용을 부담시키려는 움직임도 이어지고 있습니다.



과연 중간선거 이후 거세지는 규제와 비용 부담이 AI 투자 경쟁의 새로운 병목이 될 수 있을까요? 이번 주 오그랲에서는 미국 중간선거 결과부터 빅테크의 정치자금, 데이터센터를 둘러싼 민심 변화, 그리고 2027년 빅테크의 현금흐름 전망까지 5개의 그래프로 살펴봅니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·차승환, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP부)