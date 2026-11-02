[정치쇼] 박지원 "정청래 깃발? 무슨 깃발 드나…김민석 흔들 때 아닌 도울 때"

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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 격주로 만나보는 분입니다. 정치9단 박지원 더불어민주당 의원과 함께하겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶박지원 : 날씨가 민주당만큼 춥습니다.▷김태현 : 그러면 지금 민주당 쪽이 좀 춥다는 말씀이신데요.▶박지원 : 춥지요.▷김태현 : 그런데 의원님은 민주당 지금 잘하고 있다고요.▶박지원 : 지금 잘하고 있잖아요.▷김태현 : 김어준 공장장은 아닌 것 같다고 하던데요.▶박지원 : 그런데 현재 어떻게 됐든 오늘 한겨레 우리 성한용 대기자는 막전막후 칼럼에서 중수청(중도·수도권·청년)이다.▷김태현 : 저도 어제 봤어요.▶박지원 : 중도, 수도권, 청년 했는데요. 지금은 청년, 부동산, 주식 왕도가 없어요. 그런데 실제로 청년대책도 제가 보면 깜짝깜짝 놀라는 게 어제저녁에도 마포 을밀대 냉면을 먹었는데요. 그 앞에도 청년주택이 서 있어요. 아파트가 근사하게 섰어요.▷김태현 : 네.▶박지원 : 제 손자 아이도 결혼해서 이번에 애를 낳았는데요. 아파트에 당첨됐대요.▷김태현 : 그래요?▶박지원 : 네. 로또 맞았다고요.▷김태현 : 진짜네요.▶박지원 : 그렇게 하지만 어렵지요.▷김태현 : 어렵다.▶박지원 : 그러니까 중산층, 수도권. 수도권은 결국 아파트 아니에요. 주식, 청년들이 불만을 세우니까 어렵지요.▷김태현 : 그런데 말씀하셨으니까요. 그 성한용 대기자 칼럼을 저도 어제 봤는데요. 거기는 결론이 만약에 국민의힘이 장동혁 체제로 계속 가면 그러면 민주당이 총선을 해 볼 만한데, 그게 아니라 체제가 바뀌어서 오세훈, 한동훈, 유승민 이 이름을 언급했더라고요. 그쪽으로 중심축이 바뀌면 민주당 총선 어렵다.▶박지원 : 만약에 그렇게 된다고 하면 국민의힘은 통합으로 가고 우리 민주당은 분열로 가겠지요. 그러나 저는 그렇게 되지 않으리라고 봐요.▷김태현 : 그 얘기는 장동혁 체제가 계속 갈 것이다?▶박지원 : 잘 가야지요.▷김태현 : 다음 전당대회에서도 또 연임 도전하고, 장동혁 대표가 성공하고요.▶박지원 : 당연하지요. 제가 자꾸 아쉬워하는 게 저는 일찍부터 안 된다. 그러니까 한동훈 의원이 깃발을 들고 원내 교섭단체가 안 되더라도 건전한 보수를 표방했어야 된다.▷김태현 : 신당이요?▶박지원 : 신당. 그러면 저는 성공했으리라고 봐요. 지금 그 판국에서 복당하려고 해도 누구도 한동훈의 복당을 원하지 않아요.▷김태현 : 한동훈 신당 만들어서 보수진영 분열을 노리시는 거 아니에요?▶박지원 : 분열을 노리는 게 아니라요. 건전한 보수가 있어야 여당도, 정부도 좋다니까요. 지금 보수가 분열되고 있으니까요. 정치는 나의 불행이 당신의 행복으로 안 갑니다. 나의 불행은 당신의 불행으로 가요. 그러니까 같이 이렇게 힘들어진 것 아닌가 저는 그렇게 봐요.▷김태현 : 알겠습니다. 어쨌든 지금 민주당도 춥다라는 거는 의원님도 말씀하신 거고요.▶박지원 : 그렇지요.▷김태현 : 분열보다 통합이 중요하다.▶박지원 : 그럼요.▷김태현 : 그래서 통합과 관련해서 지난 수요일에 의원님도 가셨고, 5선 의원 이상 중진들이 대통령과 만찬했잖아요. 그런데 중진의원들만 이렇게 5선 이상 이렇게 모아서 만찬하시는 예가 거의 없었지요? 이거 드문 일 아닌가요?▶박지원 : 처음 가봤어요. 중진의원들이 갔는데요. 저한테 무슨 얘기를 했느냐, 기자들한테 그렇게 질문이 왔어도 제가 생각할 때는 그래요. 청와대 정무수석이 발표를 했기 때문에 대통령과 나눈 얘기를 밖에서 얘기하는 것은 예의도 벗어나고요. 금도예요, 금도. 그렇기 때문에 무슨 말을 했느냐 질문은 하지 마세요.▷김태현 : 공개하면 안 되는 얘기도 있기는 있었나 보네요.▶박지원 : 공감 안 될 일이 없지요. 뭐 여러 가지 다 허심탄회하게 얘기했지만요. 그 디테일한 내용에 대해서는 말씀하지 않는 것이 좋다 이거지요.▷김태현 : 분위기는 좋았지요? 뭐 통합을 키워드로 해서 여러 이야기를 나누셨다고요.▶박지원 : 그렇게 뽑아가면 계속 풀풀 나오지요.▷김태현 : 그러니까 뭔가 공개하면 안 되는 비밀 얘기가 있었을 것 같아서요.▶박지원 : 그런 건 아니고요. 분위기도 좋고 할 말 다 하고, 하실 말씀도 다 하시고요.▷김태현 : 의원님도 편하게 다 하시고 싶은 말씀하셨고요?▶박지원 : 그렇지요. 저도 했지요.▷김태현 : 그래도 언론보도를 통해서 몇 가지가 흘러는 나오잖아요. 제일 언론에서 관심 있었던 게 이 얘기예요. “한 중진이 대통령에게 SNS 사용에 좀 신중을 기해달라.” 이렇게 얘기했다고요.▶박지원 : 글쎄, 답변하지 않는다니까요.▷김태현 : 이거 보도된 건데요.▶박지원 : 보도됐어도 안 해요. 제가 얘기를 하면 확인해 주는 거 아니에요.▷김태현 : 그러세요? 그러면 대통령 SNS 지금 많이 하시잖아요. 주말에도 보니까 또 다문화가정 관련해서 한 닷새 연속 올리셨던데요. 너무 많이 대응하는 거 아니에요?▶박지원 : 다문화가정에 대해서도 오늘 조선일보가 사설로 “검토할 때가 됐다.” 하는 얘기를 쓰더라고요. 지금 보면 조선일보가 한겨레 됐고, 한겨레가 조선일보 된 것 같아요.▷김태현 : 그래요? 그 얘기는 대통령이 약간 중도보수화 기류가 먹혀들고 있다 이런 말씀이실까요?▶박지원 : 그렇지요. 사실 지금 이 판국이 아니라면 상당히 이재명 대통령은 바른길로 가고 계시는 거예요.▷김태현 : 그러면 대통령이 다문화정책 얘기 계속하는 게 이게 진영논리에 매몰되지 않고 뭔가,▶박지원 : 다문화가정 얘기뿐만 아니라 일반적으로 보면 진영논리에 매몰되지 않으려고 상당히 노력하고 계시잖아요. 이걸 평가하자 이거지요.▷김태현 : 그러니까 그건 알겠는데요. 사실은 일선 부처에 맡겨도 될 만한 논제인데, 이걸 대통령이 직접 개입해서 매일 목소리를 내는 요 상황은 좀 어떻게 보세요? 언론에서 너무 만기친람 아니냐 이런 시각도 있어요.▶박지원 : 오늘 아침에 한겨레의 성한용 막전막후도 만기친람이다 이런 얘기는 많이 했지요. 그렇지만 대통령께서는 국민과 직접 소통하는 SNS를 활용해서 계속하시려고 하는 그런 생각이니까 SNS를 많이 하시겠지요. 저도 많이 해요.▷김태현 : 많이 하시지만, 대통령이 훨씬 많이 하셔서요.▶박지원 : 대통령이 훨씬 많이 하시지요.▷김태현 : 그런데 대통령의 정책에 대해서 직접 이렇게 의견을 확 밝혀버리면 이게 방향이 그냥 대통령 한마디로 정해서 시작을 해버리는 거니까요.▶박지원 : 그래서 저는 과거부터 그런 얘기를 했어요. 총리는 내각은 보이지 않고, 수석도 보이지 않고요. 장관 중에 보이는 사람은 김정관 산자부 장관 한 분이고요.▷김태현 : 지금은요.▶박지원 : 사실 얼마 전까지는 청와대 3대 실장만, 세 실장만 보였단 말이에요. 그런데 지금은 세 실장도 안 보이고, 대통령만 보이니까 그런 얘기를 하지 않느냐. 그래서 제가 비서실장 하면서 그렇게 했었습니다. 소위 과거에는 빅3, 빅4라는 얘기를 썼잖아요. 빅4라고 하는 것은 총리, 당대표, 비서실장, 국정원장. 그런데 요즘은 국정원장이 아니지요.▷김태현 : 네.▶박지원 : 그리고 빅3가 저는 일주일 혹은, 하루에 한번씩이라도 전화통화해서 잘 조정해나가면 좋겠다 하는데 그 역할들이 없더라고요.▷김태현 : 그 얘기는 대통령이 전면에 등장하는 횟수를 좀 줄이게 그 빅3가 좀 역할을 해 줘야 되는 거 아니냐 이런 거요.▶박지원 : 그 빅3가 그렇게 조정을 해서 대통령께 건의하고 대통령과 조율을 하면 훨씬 이런 국민이 염려하는 SNS를 많이 하신다, 만기친람하신다 이런 얘기가 더 줄어들 것 아니냐. 그래서 하지 마십시오. 안 하니까 대통령이 하시는 거예요. 밑에서 안 하시니까, 답답하니까요.▷김태현 : 의원님, 혹시 성한용 대기자 칼럼에도 그런 얘기를 지적했던데요. 예전에 김민석 총리, 강훈식 실장 이 중진정치인 조합이 아니고요. 지금은 한성숙 총리, 임광현 실장은 완전히 실무형이잖아요. 정치가가 아니라요. 그러면 그거 조정해서 대통령 그거 쉽지 않을 건데요.▶박지원 : 대통령 두 분 다 훌륭하지만, 거기에 당대표가 들어가잖아요. 세 분이 만나면 그러한 행정적, 실무적 얘기가 정치를 감안해서 그 대화가 있어야 돼요. 그리고 빅3 회동이 좀 자주 있어서 대통령께 보고하는 그런 시스템이 되면 다른 것이 없어지지 않을까 그렇게 생각합니다.▷김태현 : 결국 총리를 지냈던 지금 김민석 당대표의 어깨가 무거워지겠네요.▶박지원 : 당연하지요.▷김태현 : 김민석 대표는 잘하고 있다고 보세요?▶박지원 : 잘하려고 노력하는 것 같아요. 그리고 지금 뭐 여러 가지 얘기가 있지만요. 사실 우리 민주당이 가지고 있는 인적자산은 이재명 대통령과 김민석 당대표밖에 없잖아요. 그러면 이제 뭐 100일도 안 된 당대표를 흔들 게 아니라 백지장도 맞들어서 좀 도와줘서 잘할 수 있도록 해야지 다른 방법이 어디 있어요.▷김태현 : 알겠습니다. 그 얘기해 보기 전에요. 조국혁신당 합당에 관련해서 대통령이 어떤 말씀하셨는지를 물어봐도 안 알려주실 거지요?▶박지원 : 네.▷김태현 : 한겨레 단독보도가 나와서, 대통령 긍정적으로 이렇게 말씀하셨다고요.▶박지원 : 글쎄요. 모든 얘기는 하지 않습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그러면 이거는요. 청와대에서 보니까 지금 정책을 알리는 유튜브 같은 거 개설할 수도 있다라는 보도도 있던데요. 대통령이 SNS 하시는 것보다 직접 나와서 그런 매체를 통해서 말씀하시는 거 이게 더 낫다고 보세요?▶박지원 : 글쎄요. 민주당도 김민석 대표가 아침 1교시면 민티 해서 효과를 보고 있는데요. 물론 대통령께서 유튜브 방송을 개설해서 직접 하시는 것도 한 방법은 되지만, 너무 많이 나오시면 안 돼요.▷김태현 : 역시 결국 당에서 당대표가 대통령 부담을 좀 덜어줘야 된다.▶박지원 : 그렇지요. 그래서 대통령 혼자 일하는 게 아니라 최소한 빅3, 내각이 일을 할 수 있도록 하는 그런 시스템으로 가야 하지. 단독플레이는 좀 문제가 있는 것 아니겠어요?▷김태현 : 알겠습니다. 김민석 대표가 역할이 커질 수밖에 없는데요. 정청래 의원이 지난 주말에 박시영 씨가 주최하는 정치수련회 여기에 참석해서 김민석 대표에 대해서 얘기를 했지요. “취임 100일이 되면 성과나 지지율 이런 것들에 대해서 판가름 날 것이다. 그때 어떤 깃발을 들고, 깃발에 어떤 글을 쓸지 하나하나 생각 중이다.” 요 얘기는...▶박지원 : 깃발은 무슨 깃발을 들어요? 뭐 홍위병 깃발을 들겠습니까, 태극기 깃발을 들겠습니까?▷김태현 : 반기 든 거 아니에요?▶박지원 : 그래도 민주당 단결 이런 깃발을 들고 백지장도 맞들어야 낫지요. 현재 대통령과 당이 국민들로부터 상당히 어려움이 된다고 하면 전직 당대표가 무슨 깃발을 들겠어요? 같이 협력해서 지혜를 모아서 같이 뚫고 나갈 일을 생각해야지요.▷김태현 : 그러니까 그게 맞는 건데요. 의원님 말씀이 맞는 건데, 너무 지당하신 말씀인데요.▶박지원 : 지당하면 좋지요. 그렇게 가야지요.▷김태현 : 그런데 지금 김민석 대표가 어쨌든 당지지율이 별로 좋지 않은 상황에서 전직 대표가 이렇게 얘기하는 건.▶박지원 : 당대표가 되면 100일 내로 뭐 10% 이상 지지도를 끌어올려보겠다 하는 것은 각오 아니에요. 그러나 현실적으로 여러 가지 이유 때문에 침체가 돼 있다고 하면 같이 손을 잡고 백지장도 들고 나가야지요. 그걸 뭐 홍위병 깃발을 들겠어요, 태극기 깃발을 들겠어요.▷김태현 : 얼마 전에도 유시민 작가가 이거 김민석 대표를 겨냥한 것 같기도 하고요. “당원들이 머지않은 미래에 주권을 행사하는 상황이 올 수도 있다.” 이렇게 얘기했거든요. 그리고 정 전 대표가 깃발 든다고 그래서요.▶박지원 : 유시민 작가는 이제 그만해야 돼요. 그분은 DJ가 집권했을 때도 선거 때부터 “필패다, 성공하지 못한다. 중도에 하야할 것이다.” 그렇지만 현재 김대중 대통령만큼 당선돼서 성공한 대통령이 어디 있어요? 그때 버릇을 지금도 하는 것은 안 좋아요. 이제 그만하시라 그러세요.▷김태현 : 그런데 이게 동시다발적으로 김어준 씨는 의원님 인터뷰할 때 “민주당이 못하고 있다.” 대놓고 의원님한테 반대된 얘기를 했잖아요.▶박지원 : 김어준 씨가 하는 것은 지금 김태현 앵커처럼 언론인 아니에요.▷김태현 : 뭐 그렇기는 하지만요.▶박지원 : 소송을 진행하니까 그렇게 물을 수 있는 거지요. 그러니까 저는 잘하고 있다.▷김태현 : 의원님, 반김민석 진영에서 노골적인 조직적인 김민석 대표 흔들기가 시작된 건 아닙니까.▶박지원 : 정청래 대표가 당대표 할 때 늘 그 얘기를 하더라고요. ”흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있겠냐, 젖지 않고 피는 꽃이 어디 있겠냐.“ 이 도종환 시인의 접시꽃을 늘 하시더라고요. 흔들어서 돼요? 같이 힘을 합쳐줘야 하지요.▷김태현 : 흔들면 안 되지요. 의원님도 그런데 지금 김민석 대표의 역할에 대해서는 조금 불만이신 것 같아서요.▶박지원 : 불만이 있으면 저도 전화를 해서 얘기를 하고, 또 불만도 토로하는 것은 건강한 정당 발전을 위해서 필요한 거예요. 다 우리가 용비어천가만 잘한다 잘한다 할 수는 없는 거 아니에요. 그렇지만 무슨 깃발을 들고 이런 얘기는 하지 않는 것이 현재 우리 민주당 의원들의, 특히 전직 당대표가 하는 것은 옳지 않다고 생각해요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 국정원장을 지내셨으니까 마지막으로 이거 좀 짚어볼게요. 주말에 바이낸스라는 최대 가상화폐거래소, 세계 최대요. 여기를 털어갔잖아요. 20분 만에 8조요. 이걸 미국 FBI도 ”북한 소행으로 보인다.“ 이렇게 공식발표를 했고, 트럼프 대통령이 ”이게 북한 소행으로 밝혀질 경우에 북한과 이야기하겠다.“ 이렇게 얘기했거든요. FBI는 이미 북한 소행으로 단정을 했는데, 트럼프 대통령은 북한 소행으로 밝혀지면 대화를 해 보겠다.▶박지원 : 지금 바이낸스 문제가 아니라 우리 문제입니다. 제가 누차 얘기를 하지만 뉴욕타임스의 데이비드 생어는 저서를 통해서 ”21세기는 해킹 전쟁이다.“ 그렇기 때문에 우리나라도 대비해야 돼요. 그래서 법도 개정했고, 국정원이 강화되고 있는데요. 이번에 국정감사 하면서 보니까 국정원이 아주 잘 대비를 하고 있더라고요.▷김태현 : 그래요?▶박지원 : 네. 그런데 세계에서 해킹을 제일 잘하는 나라를 뉴욕타임스 칼럼리스트인 데이비드 생어가 북한, 러시아, 중국이라고 했는데요. 저는 제일 잘하는 나라가 미국, 한국, 이스라엘이라고 그렇게 생각해요.▷김태현 : 우리나라요? 이유는 뭐지요?▶박지원 : 왜냐하면 북한은 해킹하면 흔적이 남아요. 그렇기 때문에 미국 FBI에서 조사에서 이건 북한 소행이다 하는 것은 맞을 거예요. 그러나 역시 트럼프 대통령은 정치의 귀재예요, 협상의 귀재예요. 달인이에요.▷김태현 : 네.▶박지원 : 우리가 목함지뢰 발견됐을 때 우리 정부에서 역으로 북한의 군사회담을 끌어냈잖아요. 대화로 갔잖아요. 그렇기 때문에 만약 8조 4,000억에 대한 바이낸스 해킹이 북한이라고 하면 김정은도 미국에 대해서는 굉장히 떨고 있을 거예요. 그렇기 때문에 이것을 대화를 통해서 해결하자 하는 식으로 대화를 제기했기 때문에 미국 중간선거가 내일이지요?▷김태현 : 네.▶박지원 : 끝나면 트럼프의 참패가 있을 거고, 김정은이 그때는 대화로 나올 확률이 굉장히 높아요. 중간선거 그전에는 나는 절대 안 나온다. 중국 APEC도 안 간다 했어요. 그런데 역시 트럼프가 그렇게 하는 거 보면 잘했다 저는 그렇게 봐요.▷김태현 : 알겠습니다. 박지원 의원이었습니다. 감사합니다.