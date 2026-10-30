LIV 골프 떠난 세르히오 가르시아, DP월드투어 복귀 선언

▲ 세르히오 가르시아

LIV 골프에서 탈퇴한 스페인의 골프 스타 세르히오 가르시아가 DP월드투어 복귀를 선언했습니다.가르시아는 자신의 소셜미디어 계정에 "다음 시즌에는 DP월드투어에서 뛸 예정이다. 이 투어는 내 선수 생활 초기부터 큰 부분을 차지해 왔으며, 다시 이곳을 집이라고 부를 수 있게 되어 자랑스럽다"라고 적었습니다."미국프로골프(PGA) 투어 복귀 가능성도 열어두고 있다"라는 글도 올렸습니다.가르시아는 2022년 LIV 골프로 이적하며 큰 화제를 모았던 거물급 선수 중 한 명이었습니다.2017년 메이저 대회 마스터스 챔피언인 가르시아는 미국과 골프 대항전 라이더컵에서도 큰 활약을 했습니다."강한 정신력과 정신 건강에 초점을 맞추고 있다"는 가르시아는 내년 9월 아일랜드 어데어 매너에서 열리는 라이더컵에 출전하고 싶다는 희망도 밝혔습니다.10차례 라이더컵에 출전한 가르시아는 총 28.5점을 획득해 유럽팀 역대 최다 득점을 보유하고 있지만 2021년 이후 출전하지 못했습니다.(사진=게티이미지)