"미 중부사령관, 트럼프에 이란 공격 옵션 보고"…이란공격 임박했나

▲ 브래드 쿠퍼 미 중부사령부 사령관

이란에 대한 군사 공격을 총괄해 온 미 중부사령부 브래드 쿠퍼 사령관이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이란에 대한 군사 공격 옵션을 보고했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.쿠퍼 사령관은 현지시간 29일 백악관에서 열린 회의에서 트럼프 대통령에게 직접 브리핑을 진행했다고 미 당국자들과 이 회의 내용을 직접 아는 관계자들이 WSJ에 전했습니다.회의에는 피트 헤그세스 국방 장관과 댄 케인 합참의장, 다른 내각 구성원도 참석한 것으로 전해졌습니다.한 소식통은 전날에는 군 장성들이 JD 밴스 부통령과 회동했다고 전했습니다.WSJ은 "중부사령관이 트럼프 대통령에게 직접 보고하는 경우가 드물기 때문에 이번 회의는 미국이 대규모 군사작전 재개에 더 가까워지고 있음을 시사할 수 있다"고 짚었습니다.앞서 쿠퍼 사령관은 지난 7월 23일 델라웨어주 도버 공군기지에서 열린 미군 장병 유해 귀환식 직후 대통령 전용기 내에서 트럼프 대통령에게 이란 군사 공격 옵션을 보고한 바 있습니다.트럼프 대통령이 지난 23일 플로리다주 유세에서 "우리는 또 한 번 작은 '장대한 분노' 작전을 할 수 있다"고 밝힌 것을 비롯해 미국의 이란 공격 재개가 임박했다는 신호는 여러 곳에서 나오고 있다고 WSJ은 전했습니다.미 국방부는 최근 몇 주간 중동으로 추가 방공장비, 탄약, 보급품을 보내며 새로운 공습 작전을 위한 기반을 마련했고, 이란의 반격에 취약한 것으로 여겨지는 미군 기지에서 일부 병력을 철수시켰습니다.또 미 육군은 이스라엘 보호를 위해 추가 패트리엇 포대를 이스라엘로 이동시키고 있습니다.이란 역시 미국의 공격이 재개될 경우 중동 지역의 미국 및 미국과 동맹을 맺은 걸프국가의 목표물을 공격하고 중동 내 미국 인력을 표적으로 삼겠다고 위협해 왔습니다.트럼프 행정부는 공격 재개를 준비하는 동시에 이를 대이란 협상 압박용으로 활용하는 움직임입니다.(사진=게티이미지)