연일 SNS 논란에도…"직접 소통은 중요 책무"

<앵커>



외국인 노동자와 해외에서 온 이주민들에 관한 이재명 대통령의 SNS 메시지들이 범여권 내부에서 논란을 일으키고 있습니다. 이 대통령은 SNS로 국민과 직접 소통하는 것은 중요한 책무라면서 계속 이어가겠다는 뜻을 분명히 했습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



청와대는 어제(29일) 아침 일찍, 이재명 대통령 SNS에 대한 입장문을 냈습니다.



다문화 가족 우대제도가 문제가 되고 있다며 폐지 필요성 등을 검토하겠다고 한 이 대통령의 글이 논란을 빚자 진화에 나선 것입니다.



청와대는 지원을 없애자는 게 아니라, 공정하고 합리적으로 개선할 필요성을 제기한 거라고 설명했습니다.



하지만 파장은 가라앉지 않았습니다.



[노혜령/진보당 대변인 : 소수자를 배제해 다수의 지지를 얻으려는 정치는 지지층을 넓히기는커녕 민주주의와 인권의 가치를 훼손할 뿐입니다.]



조국혁신당도 "지원을 차별과 특혜의 문제로 왜곡하는 행보"라며 대통령의 사과를 촉구했고, 민주당의 한 의원도 SBS와 통화에서 "대통령의 유감 표명이 필요하다"는 의견을 밝혔습니다.



이 대통령이 다시 SNS로 직접 해명에 나섰습니다.



일부 정책의 과잉을 시정하는 게 다문화가정 차별이나 혐오 유발 조치로 오인되어서는 안 된다고 강조했습니다.



비판적 입장을 취한 진보 정당들과 달리 이 대통령 SNS에서 사례로 거론됐던 서울시는 제도에 대한 전면 재검토에 들어갔습니다.



[오세훈/서울시장 : (제도의) 전면적인 재검토를 하면서 상대적인 불이익에 대한 우려, 이것은 불식시킬 수 있도록 좀 정교하게 다듬을 필요가 있다라는 지시를 했고….]



그제 대통령과 여당 중진들의 만찬에서도 SNS 사용 자제를 건의하는 말들이 나온 것으로 전해졌지만, 이 대통령은 "SNS 속 국민과 직접 소통은 포기하면 안 될 중요한 책무의 하나"라며 중단할 뜻이 없음을 분명히 했습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 오영택)