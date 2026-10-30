MS, 'AI 투자 경쟁' 회사채 33조 원 발행…9년 만에 회사채 발행

▲ 마이크로소프트 로고

거대 기술기업이 인공지능 투자액을 앞다퉈 늘리는 가운데 그간 차입에 신중했던 마이크로소프트(MS)마저 채권 발행에 나섰습니다.MS는 최소 250억 달러, 우리 돈 약 33조 5천억 원 규모의 달러화 표시 회사채 발행에 나섰다고 블룸버그 통신이 현지시간 29일 보도했습니다.MS가 미 채권시장의 문을 두드린 것은 지난 2017년 이후 9년 만입니다.이번 채권은 2년물부터 40년물에 이르기까지 만기가 다양한 10개 종목으로 발행되며, 2066년 만기가 돌아오는 최장기물의 금리는 미국 국채 대비 1.05%포인트 높은 수준으로 책정됐습니다.이는 알파벳과 메타, 오라클의 40년물 채권에 적용된 가산금리(스프레드) 1.3∼1.4%포인트보다 낮은 수준입니다.이는 MS의 신용등급이 거대 기술기업 중에서도 최고 수준인 'AAA'로 평가되고 있기 때문으로 보입니다.이번 MS의 채권에는 발행 물량의 4배가 넘는 1천150억 달러 이상의 청약이 쏟아졌습니다.채권 발행 주관사는 웰스파고, JP모건 체이스, UBS 그룹이 맡았고 조달 자금은 자본지출 등 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다.MS는 전날 2027회계연도 1분기(7∼9월) 실적 발표를 통해 자본지출 규모를 늘리면서도 잉여현금흐름(FCF) 흑자를 유지해 투자자들의 우려를 씻은 바 있습니다.반도체 대란 등이 초래한 AI 데이터센터 구축 비용 급증에 따라 기업들의 채권 발행은 사상 최고치를 연이어 경신하고 있습니다.올해 전 세계 하이퍼스케일러의 투자등급채권 발행액은 3천130억 달러, 약 420조 원을 돌파해 지난해 발행액의 3배에 육박하는 수준이 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)