'불화설' 96라인 모두 발탁…주장은 손흥민

<앵커>



다음달 축구대표팀의 중동 원정 평가전 명단에 팀 내 갈등의 '두 축'으로 알려진, 주장 손흥민 선수와 96년생 동갑내기 세 선수가 모두 다시 뽑혔습니다. 모레노 감독은 '주장은 여전히 손흥민'이라며 갈등 봉합에 나섰습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



이달 초 홈 4연전이 끝난 뒤, 주장 손흥민과 이른바 '96라인'으로 불리는 황인범, 김민재, 황희찬의 해묵은 갈등이 수면 위로 드러난 가운데, 다음달 중동 원정 평가전 대표팀 명단을 발표하러 나선 모레노 감독은 '통합'을 강조했습니다.



손흥민과 황인범, 김민재, 황희찬을 모두 발탁했다고 밝히며 그 배경을 10분 넘게 설명했습니다.



[모레노/축구대표팀 임시 감독 : 지난 몇 주 동안 제가 가장 많이 한 일은 소통이었습니다. 선수들과 주장, 협회 그리고 관계자 모든 분과 대화했습니다. 대표팀 전체를 위해 누구의 편도 들지 않고 모든 선수들에게 공정하게 대했습니다.]



대표팀에서 함께 은퇴할 뜻을 내비쳤던 세 선수에 대해서는 '모두 팀을 위해 헌신할 선수'라며 '은퇴설'을 일축했고, '주장 손흥민의 리더십'이 흔들리고 있다는 평가에는 아주 단호하게 답했습니다.



[모레노/축구대표팀 임시 감독 : 주장은 손흥민이고, 더 이상 할 말은 없습니다.]



모레노 감독은 사생활 보호와 비밀 유지 원칙을 들어 선수들과의 자세한 대화 내용은 밝히지 않았습니다.



모레노 감독이 어젯밤(29일), 유럽으로 출국해 김민재와 이강인, 황인범 등과 차례로 면담하기로 한 데서 알 수 있듯 갈등 봉합은 '현재 진행형'이라는 게 중론입니다.



[모레노/축구대표팀 임시 감독 : 팀을 위한 다양한 의견이 있을 수 있지만 경기에서 승리하고 팬들을 행복하게 한다는 목표를 위해 이런 상황을 극복해야 합니다.]



내년 1월 아시안컵에 대비한 마지막 모의고사 성격의 이번 중동 원정에는 아시안게임 금메달의 주역, 엄지성과 김지수, 신민하가 새로 합류한 반면, '병역 특례' 발언으로 논란이 된 이기혁은 부름을 받지 못했습니다.



(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 김민영)