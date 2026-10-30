이태원 추모행사 첫 참석…"억울한 희생 없도록"

<앵커>



이태원 참사 4주기를 맞아 서울 광화문광장에서 기억식이 열렸습니다. 이재명 대통령은 다시는 국민이 억울하게 희생되는 일이 없도록 하겠다고 약속했습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



이태원 참사 4주기 기억식은 참사가 발생한 10월 29일을 기억하는 의미로 오전 10시 29분에 맞춰 시작됐습니다.



이재명 대통령은 추모사에서 국가가 책임을 다했다면 이태원의 그날은 평범한 하루로 남았을 거라며 재발 방지를 약속했습니다.



[이재명 대통령 : 다시는 국가의 부재와 방임으로 국민이 억울하게 희생되는 일이 없도록 하겠습니다.]



참사 진상 규명법을 개정하고 특별조사위원회의 활동 기간을 내년 9월까지 연장한 사실을 언급하며 단 하나의 의문도 남지 않게 하겠다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 단 하나의 의문도 남지 않도록 진실을 명명백백하게 밝히고, 유가족 여러분 그리고 국민 여러분의 삶 속에서 확실한 실질적 변화로 확인될 수 있게 챙기겠습니다.]



정부 차원의 추모 행사는 올해가 두 번째로, 대통령 참석은 이번이 처음입니다.



지난해 첫 행사 때는 APEC 일정 관계로 참석하지 못했습니다.



이 대통령은 국가가 책무를 다하지 않는 동안 유가족들이 외로운 싸움을 이어왔다며 감사와 함께 위로의 뜻을 전했습니다.



[이정민/10·29 이태원참사 유가족협의회 운영위원장 : 참사의 진상을 온전히 밝히고 유가족의 한을 풀어준 정부로 역사에 기록되기를 간절히 소망합니다.]



유족들은 참사 당시 국가의 대응과 책임을 성역 없이 밝히는 게 희생자들의 넋을 기릴 수 있는 유일한 길이라고 강조했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 원형희)