1. 경기 버스 노사 극적 타결…첫차부터 정상 운행



오늘(30일) 새벽 첫차부터 파업을 예고했던 경기 지역 버스 노조가 파업 직전 사측과의 막판 협상을 타결지었습니다. 수도권 출근길 교통 대란은 피하게 됐습니다.



2. '국민 아버지' 최불암 별세…67년 연기 인생 마침표



드라마 '수사반장'과 '전원일기'로 국민적 사랑을 받아온 배우 최불암 씨가 어젯밤 향년 87세로 별세했습니다. 67년 연기 인생에 마침표를 찍은 고인의 빈소는 서울아산병원에 차려질 예정입니다.



3. 경기 6곳에 7만 6천여 가구 공급…서울은 '0호'



정부가 경기 6개 지역에 7만 6천700가구 규모의 신규 택지를 추가로 지정했습니다. 유력하게 거론됐던 서울 용산공원이나 서초구 내곡동 부지를 포함해서, 서울은 1가구도 추가 공급이 나오지 않았습니다.



4. 트럼프 "여론조사는 가짜…브라질 대선은 수치"



트럼프 미국 대통령이 중간선거 지원유세를 이어가며 공화당이 불리하게 나오는 여론조사는 날조된 것이라고 주장했습니다. 이번 브라질 대선에 대해서는 수치스러운 선거였다고 비판했습니다.