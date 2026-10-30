트럼프 "브라질 대선 수치스러워…국민에 매우 큰 망신거리"

도널드 트럼프 미국 대통령은 남미 좌파의 대부 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 승리한 브라질 대선 결과에 대해 브라질에 수치스러운 일이라고 비판했습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 29일 중간선거 지원유세를 떠나기 전 워싱턴 DC 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 "브라질에서 치러진 대선은 수치스러웠다"고 말했습니다.



브라질 대선에서 패배한 우파 후보 플라비우 보우소나루 상원의원이 미국으로 도피한 이후 룰라 대통령이 이긴 브라질 대선 결과를 깎아내린 것입니다.



트럼프 대통령은 '룰라 대통령의 승리를 인정하느냐'는 질문에는 답변하지 않은 채 "지금 당장 언급하고 싶지는 않지만, 이번 선거는 브라질 국민에게 매우 큰 망신거리였다"고 말했습니다.



트럼프 대통령은 이어 "나는 선거를 지켜봤고, 그냥 내버려 뒀다. 현직인 그 대통령(룰라)으로부터 어느 편도 들지 말아 달라는 요청을 받았다"며 "나는 편을 들지 않았지만, 브라질에서 벌어진 일을 지켜봤을 때 그것은 수치스러운 일이었다"고 룰라 대통령을 겨냥했습니다.



트럼프 대통령은 룰라 대통령 승리 이후 브라질 주식시장이 급락한 것도 지적하면서 "브라질로서는 대단히 불명예스러운 상황이었다고 생각한다"고 말했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 26일에도 브라질 대선 결과에 대해 "조작된 것으로 보인다"며 "정말 정말 부패한 것으로 보였다"고 주장했습니다.