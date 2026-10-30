"어떻게 저런 말을"…교장이 학폭 피해자에 건넨 말

끝으로 학교 폭력 피해 학생에게 학교장이 한 말이 논란이라고요.



한 온라인 커뮤니티에 올라온 제보인데요.



피해 학생은 지난달 학교 폭력으로 안와골절상을 입었고 한쪽 눈의 시력도 1.0에서 0.6으로 떨어졌다고 합니다.



여기에 외상 후유증으로 틱 증상까지 나타난 것으로 전해졌는데요.



하지만 가해자로 지목된 학생 5명 가운데 3명은 여전히 피해 학생과 같은 반에 있고 별도의 분리 조치도 이뤄지지 않았다는 게 피해 학생 측 주장입니다.



이 때문에 피해 학생은 가해 학생들과 다시 마주칠 수 있다는 두려움에 한 달 넘게 학교에 나가지 못하고 있다고 하는데요.



논란은 학교장의 발언이 알려지면서 더 커졌습니다.



피해 학생 측은 학교장이 가해 학생들에 대해서 졸업할 때까지 잘 가르쳐서 보디가드로 쓰면 된다는 취지의 말을 했다고 주장했는데요.



학교 측은 분리 조치와 관련해 학폭위에서 결정된 내용이 없어 별도로 진행한 것은 없다며 보호자가 분리나 다른 대안을 요구할 경우 합의 후 학교장 결정으로 조치할 수 있다는 입장을 전한 것으로 알려졌습니다.



다만 현재까지 해당 발언에 대한 학교 측의 별도 공식 해명은 없는 상태인데요.



누리꾼들은 '교육자가 저런 발언을 하다니 믿을 수 없다'면서 학교 측의 대응을 비판했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)