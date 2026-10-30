일본 카페에 "한국 분들 사랑합니다"…손편지 화제

먼저 일본의 한 카페 벽에 붙은 한국어 손편지 한 장이 화제라고요.



최근 온라인 커뮤니티에 일본의 소도시 마쓰야마의 한 카페 벽에 붙은 한국어 손편지가 화제입니다.



카페 사장은 편지에 '가게를 열자마자 코로나가 닥쳐 손님이 없어 고민이 많았는데 코로나 이후 가장 먼저 찾아와 준 분들이 한국 분들이었다'라고 적었습니다.



이후에도 많은 한국인 관광객들이 꾸준히 카페를 찾아줬다며 '많은 도움을 받아 감사하다, 방문해 주시는 한국 분들 사랑합니다'라는 인사를 전했습니다.



이 카페에는 현재 마쓰야마를 찾는 많은 관광객들 사이에서도 제법 알려진 곳으로 직접 다녀왔다는 한 누리꾼은 부부가 운영하는 작은 카페인데 사장님이 친절해 입소문이 났다고 소개하기도 했습니다.



'저 글을 보면 여행이 더 즐거워질 것 같다', '다음에 또 찾아가고 싶다'는 반응들도 이어졌습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)