'와르르' 도로 뒤덮자 너도나도…펼쳐진 광경

다음 핫토픽은 '사과 와르르…달려온 시민들'입니다.



사과 상자 수십 개가 도로에 와르르 쏟아지는 일이 있었습니다.



과일 트럭이 넘어진 건데요, 이때 지나가던 시민들이 힘을 모아서 함께 수습해 준 훈훈한 모습이 온라인에서 화제가 되고 있습니다.



부산 연산역 인근 도로입니다.



여기서 사과 상자를 실은 트럭이 엎어졌다는 글이 이렇게 SNS에 올라왔습니다.



사진 보시면 넘어진 트럭 옆으로 노란 플라스틱 상자들이 뒤엉켜 있죠.



상자에서 쏟아진 사과가 도로 위에 흩어져 있는 모습입니다.



이렇게 사고가 발생하자 인근을 지나던 시민들, 발길을 멈추고 현장으로 모여들었습니다.



10명 안팎의 시민들이 모여서 도로에 흩어진 사과를 주워 담으며 수습에 나섰습니다.



글쓴이는 다행히 인명 피해는 없었고 경찰이 와서 정리가 끝날 때까지 다들 지키면서 정리해 주셨다고 전했습니다.



이걸 본 누리꾼들 '다들 정말 고생을 하셨다', '정이 넘친다' 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 스레드 jh._.daliy)