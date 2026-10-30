미국, AI 투자·소비 호조에 3분기 3.4% 성장

▲ 미국 컨테이너

미국 경제가 인공지능 관련 투자 확대와 견조한 소비지출에 힘입어 올해 3분기 시장 예상을 웃도는 성장세를 나타냈습니다.미 상무부는 현지시간 29일 3분기 국내총생산(GDP) 증가율이 전기 대비 연율 기준 3.4%로 집계됐다고 밝혔습니다.이는 시장 예상치인 3.1%를 웃도는 수치입니다.지난 2분기 성장률 2.2%과 비교하면 1.2% 포인트 높아졌으며, 지난해 3분기 3.9% 이후 1년 만에 가장 높은 성장률입니다.중동 전쟁에 따른 고유가 충격에도 AI 관련 기업투자 확대와 견조한 소비가 성장세를 뒷받침한 것으로 풀이됩니다.미 상무부는 "3분기 GDP 증가에 투자와 소비지출, 정부지출 확대가 기여했으며, 수출 감소가 성장률을 일부 끌어내렸다"고 설명했습니다.민간 국내총투자는 3분기 19.4% 증가해 2분기 4.6%보다 증가세가 크게 확대됐습니다.특히 설비투자 증가율은 2분기 13.4%에서 3분기 20.9%로 높아졌습니다.설비투자에서는 컴퓨터와 주변기기 등 정보처리 장비의 증가가 두드러졌습니다.미국 경제활동의 3분의 2를 차지하는 개인소비지출은 3분기 3.8% 증가해 2분기와 같은 증가율을 유지했습니다.재화 소비 증가율은 4.5%에서 3.0%로 둔화했지만, 서비스 소비 증가율은 3.4%에서 4.1%로 높아졌습니다.정부 소비지출 및 총투자는 2분기 0.1% 감소에서 3분기 5.3% 증가로 전환했습니다.미 상무부는 연방정부의 비국방 지출 증가가 정부지출 반등을 주도했다고 설명했습니다.다만 수출에서 수입을 뺀 순수출은 3분기 성장률을 일부 끌어내리는 요인으로 작용했습니다.수출은 2분기 5.0% 증가에서 3분기 5.7% 감소로 전환했고, 수입 증가율은 12.6%에서 19.7%로 높아졌습니다.이런 가운데 미국 경제의 기초체력을 보여주는 민간 국내 최종판매 증가율은 3분기 4.9%로 2분기 4.6%보다 높아졌습니다.BNP파리바의 앤드루 허스비 미국 담당 선임 이코노미스트는 "이번 지표는 미국 경제의 기초 여건이 상당히 양호하다는 것을 보여준다"며 "AI 인프라 구축과 이에 따른 긍정적인 파급효과가 경제를 뒷받침하고 있다는 점도 재확인해준다"고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)