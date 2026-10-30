[한반도 포커스] 남북에 둔감한 러시아? 황당한 영화 예고

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<앵커>북한과 러시아가 밀착하면서 문화 교류도 잦아지고 있습니다. 러시아에서는 북한군의 쿠르스크 참전을 소재로 하는 영화 제작도 추진되고 있는데요. 북한군 역할에 남한 배우 얼굴을 무단으로 쓰는 황당한 상황이 벌어졌습니다.김아영 기자가 보도합니다.<기자>러시아의 한 독립 방송매체가 SNS를 통해 공개한 현지 영화 예고편입니다.평범한 일상을 사는 러시아의 한 남성이 어디론가 끌려가는 듯한 장면에 이어 익숙한 말투가 들려옵니다.[영화 '수자' 예고편 : (그건 너의 전쟁이 아니야.) 거기엔 제가 필요해요.]이번에는 팔에 인공기 표시를 단 군인이 러시아 남성의 구출하는 장면으로 넘어갑니다.현지시간 지난 13일, 러시아 문화부의 영화 제작 지원 심사에 참가한 제작사가 선보인 영상입니다.영화의 배경은 러시아와 우크라이나 접경지인 쿠르스크 수자 지역.러시아군과 북한군이 함께 이곳을 탈환하는 과정을 그릴 예정이라는데, 북한군 병사 역할로 제작사가 내세운 것은 황당하게도 남한 배우의 얼굴이었습니다.해당 배우는 출연에 동의한 적도 영화를 참여한 적도 없지만, 러시아 제작사가 오디션 영상을 토대로 AI를 활용해 무단으로 예고편을 만든 것으로 파악됐습니다.북러의 전우애를 강조하려는 영화에 남한 배우 얼굴을 활용하는 어이없는 상황이 벌어진 셈인데 남북 관계의 정치적 민감성을 전혀 인지하지 못한 결과로도 풀이됩니다.남북을 적대적 두 국가관계라고 주장하는 북한 역시 유쾌할 수 없는 상황으로 러시아 측의 이런 어설픈 조치, 처음이 아닙니다.지난 9월 5일 개최된 북한과 러시아 간의 두만강 자동차 다리 개통식에서는 검문소 표지판의 국가 표기를 북한식인 로씨야가 아니라 남한식인 러시아로 쓰려다 중단한 듯한 정황이 포착되기도 했습니다.북한과 러시아 당국 간 밀착은 가속화하고 있지만 한반도 문제에 대한 현지의 이해도는 속도를 따라가지 못하면서 여러 해프닝들이 벌어지는 것으로 보입니다.(영상편집 : 정성훈, 영상출처 : 도시티)