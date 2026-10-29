유럽중앙은행 금리 동결…예금 금리 연 2.50％

▲ 유로화

유럽중앙은행(ECB)이 현지시간 29일, 3대 정책금리를 동결했습니다.ECB는 이날 독일 프랑크푸르트에서 통화정책회의를 열어 예금금리를 연 2.50％, 기준금리(주요재융자금리)와 한계대출금리를 각각 2.65％, 2.90％로 동결하기로 했다고 밝혔습니다.ECB 통화정책 기준인 예금금리와 한국 기준금리의 격차는 0.50％ 포인트, 전날 기준금리를 동결한 미국과는 1.25∼1.50％ 포인트로 유지됐습니다.ECB는 성명에서 "에너지 충격의 완전한 영향이 계속 드러나고 있다"면서도 "기저 인플레이션은 지금까지 대체로 안정을 유지하고 있고 임금 역시 현 단계에서는 뚜렷한 반응을 보이지 않고 있다"고 밝혔습니다.그러나 ECB는 "에너지 충격의 규모와 지속 기간이 늘어나고 간접, 2차 파급 효과의 영향을 고려하면 물가는 오르고 성장은 둔화할 가능성이 있다"며 추가 금리 인상 가능성을 완전히 배제하지는 않았습니다.ECB는 지난 2월 말, 이란전쟁 발발과 함께 물가가 들썩이기 시작한 뒤 6월과 지난달 두 차례에 걸쳐 정책금리를 0.25％ 포인트씩 인상한 바 있습니다.전쟁으로 에너지 가격이 급등하면서 지난달 유로존(유로화 사용 21개국) 소비자물가 상승률은 전년 대비 3.8％를 기록했습니다.2023년 9월 이후 3년 만의 최고치이자 ECB 목표치 2％의 배에 가까운 수치입니다.ECB의 향후 금리 경로는 에너지 가격 추이와 2차 파급 효과 여부에 달렸다는 분석이 지배적입니다.전문가들은 ECB가 이르면 오는 12월 추가 금리 인상에 나설 것으로 보고 있습니다.(사진=연합뉴스)