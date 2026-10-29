중국 5중전회에서 장유샤 등 33명 숙청 확정…내년 하반기 당대회 개최

▲ 지난해 10월 중국공산당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의 (자료사진)

중국 공산당이 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의, 이른바 5중전회에서 장유샤 전 중앙군사위원회 부주석을 비롯한 고위직 33명에 대해 당적 박탈을 확정했습니다.5중 전회 종료 후 중국 관영 신화통신이 발표한 공보에 따르면, 중국 공산당은 오늘(29일) 베이징에서 폐막한 5중전회를 통해 중앙기율검사위원회와 중앙군사위원회가 제출한 '심각한 기율·법률 위반 문제'에 관한 심사 보고서를 통과시켰습니다.당적 박탈 대상에는 장유샤와 류전리 전 중앙군사위원회 연합참모부 참모장, 왕런화 중앙군사위 정법위 서기, 류칭쑹 전 동부전구 정치위원, 황밍 전 북부전구 사령원, 리차오밍 전 육군 사령원 등 군 고위 인사들이 대거 포함됐습니다.류젠차오 전 당 대외연락부장, 마싱루이 전 신장위구르자치구 당서기, 란톈리 전 광시좡족자치구 주석, 왕리샤 전 네이멍구자치구 주석, 진좡룽 전 공업정보화부장 등 당·정부 고위직도 있습니다.지난해 4월 4중전회에서 중앙군사위 부주석으로 승진한 장성민은 중국의 핵심 권력기구인 중앙정치국 위원으로 추가 선출됐습니다.당은 엄격한 당 관리를 의미하는 '전면적 종엄치당'(從嚴治黨·엄격한 당 관리) 추진에 관한 중앙위원회의 결정도 심의·통과시켰습니다.공보는 당내 일부 문제가 충격적일 정도로 심각했던 현실을 직시해 안으로 칼날을 겨누고 엄격한 법규를 적용해 혼란을 다스렸다고 강조하면서 강한 반부패 기조가 계속될 것임을 예고했습니다.공보는 또, 시 주석의 4연임 여부와 차기 최고지도부 구성이 결정될 제21차 중국 공산당 전국대표대회가 내년 하반기 베이징에서 열린다고 밝혔습니다.5년마다 열리는 당 대회는 중국 공산당의 최고 의사결정기구로 향후 5년간의 국정 운영 방향을 제시하고 중앙위원회를 새롭게 구성하는 자리입니다.올해 5중전회에는 지난해 4중전회보다 36명 줄어든 중앙위원 162명·후보위원 117명이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)