뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

프로농구 '디펜딩 챔피언' KCC, 7연패 수렁

이정찬 기자
작성 2026.10.29 21:43 조회수
프로농구 '디펜딩 챔피언' KCC, 7연패 수렁
▲ 다리우스 베즐리와 이우석

프로농구 '디펜딩 챔피언' 부산 KCC가 7연패 수렁에 빠지며 단독 최하위에서 벗어나지 못했습니다.

KCC는 오늘(29일) 울산동천체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 올 시즌 리그 1호 트리플더블을 달성한 베즐리를 앞세운 울산 현대모비스에 89대 96으로 졌습니다.

7연패를 당한 KCC는 2승 8패를 기록해 최하위에 머물렀습니다.

반면 현대모비스는 3승 6패를 거두며 수원 kt와 공동 8위로 올라섰습니다.

현대모비스는 핵심 외국인 선수 게이지 프림이 무릎 부상으로 결장해 전력 공백이 컸지만, 왕성한 활동량으로 코트를 장악한 다리우스 베즐리를 앞세워 위기를 넘겼습니다.

KCC는 허웅과 허훈, 두 형제가 고감도 3점포를 잇따라 터트리며 전반을 54대 48로 6점 앞선 채 마쳤지만 3쿼터 베즐리가 폭발하며 전세가 뒤집혔습니다.

4쿼터 7분여를 남기고 23점에 12리바운드, 10어시스트를 기록하며 시즌 1호 트리플 더블을 달성한 베즐리가 부상으로 빠지는 변수가 발생했지만 아시안게임 금메달의 주역, 이우석과 이승현이 빈자리를 나눠 메우며 역전승을 완성했습니다.

이우석은 12점에 9리바운드, 7어시스트로 승리에 앞장섰고, 김태완은 데뷔 후 한 경기 개인 최다인 17점을 넣는 깜짝 활약을 펼쳤습니다.

KCC는 허훈이 19점에 11어시스트, 허웅이 14점을 올리며 분전했지만 7연패에 고개를 숙였습니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지